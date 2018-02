Kenya : Vers un partenariat public-privé pour lutter contre la criminalité dans le pays

16 Février 2018

Nairobi, Kenya, 16 février (Infosplusgabon) - La montée des cas d'insécurité à Nairobi a suscité des appels en faveur de partenariats entre les entreprises de sécurité privées et le gouvernement.

Un inspecteur général adjoint de la police, Peter Ndungu, a déclaré, vendredi, qu'il est nécessaire que les sociétés de sécurité privées adoptent les TIC dans les questions de sécurité, car elles aident à la fois les entreprises et le service de police à réagir rapidement.

"Nous apprécions le rôle des sociétés de sécurité privées dans nos efforts pour combattre et décourager le crime", a déclaré Ndungu, actuellement responsable de la police de la circulation, qui est transféré au siège de la police, où il occupe le poste de directeur de la planification.

''Laissez-nous fusionner nos idées, intégrer votre système avec le nôtre afin que l'information atteigne le poste de police le plus proche ; quand l'alarme se déclenche, qu'elle sonne aussi au poste de police le plus proche», a-t-il souhaité.

Il a tenu ses propos lors d'une réunion à Nairobi, au cours de laquelle la société de sécurité, Nine One One Group, a dévoilé une flotte de plus de 50 véhicules d'intervention d'urgence de sécurité à déployer à travers ses opérations.

Le PDG de Nine One One, Charles Omondi, a exprimé des points de vue similaires, notant que la société a continué à entretenir de bonnes relations de travail avec le service de police nationale dans la région dans le but de sécuriser les populations.

"Le partenariat avec le service de police nationale est l'élément central de nos opérations; nos efforts de sécurité privée complètent la lourde tâche de sécuriser une population croissante que le gouvernement national a confiée à la police nationale», a déclaré Omondi. Cet investissement ne renforce pas seulement l'efficacité et la durabilité des services de sécurité que nous fournissons dans le pays, mais est également notre engagement de continuer à contribuer au bien-être de la nation».

