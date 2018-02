Kenyatta ordonne à son nouveau gouvernement de faire des réalisations ou de démissionner

16 Février 2018

Nairobi, Kenya, 16 février (Infosplusgabon) - Le président Uhuru Kenyatta du Kenya a prévenu vendredi son nouveau gouvernement qu'il n'y aurait pas de place pour le laxisme au sein de l'équipe gouvernementale.

Ceux qui échoueront seront limogés, a-t-il déclaré aux neuf nouveaux secrétaires du Cabinet qui ont prêté serment vendredi après leur approbation par le Parlement.

En tout, le Kenya compte 22 secrétaires ministériels, y compris ceux qu'il a conservés après avoir remporté la réélection présidentielle du 26 octobre, qui a été boycottée par l'opposition, la National Super Alliance (NASA).

L'opposition a également boycotté le contrôle parlementaire des candidats du cabinet, insistant sur le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'administration Kenyatta.

Il a déclaré aux secrétaires au State House, à Nairobi, que les Kenyans attendent et recevront un gouvernement ouvert, transparent et responsable, facilement accessible, réceptif et engagé à l'excellence.

Le vice-président William Ruto a assisté à la cérémonie qui a été menée par le chef de la fonction publique, Joseph Kinyua.

Parmi les nouveaux secrétaires du cabinet figure Faridah Karoney, une journaliste chevronnée, qui a été nommée secrétaire en charge des terres et de l'aménagement du territoire et qui a été la chef de l'exploitation à Royal Media Services, une importante maison de presse au Kenya.

Kenyatta, qui accomplit son second et dernier mandat, a déclaré qu'il s'attendait à ce que son nouveau gouvernement aide à la réalisation de l'agenda des Quatre Grands (big Four Agenda) qui va transformer la vie des Kényans.

"Je regarde vers mon cabinet pour le service désintéressé, l'intégrité irréprochable, le dévouement au devoir et l'excellence inégalée dans la réalisation du Big Four Agenda", a-t-il soutenu.

Il a nommé le Big Four comme logement abordable, les soins de santé, la sécurité alimentaire et la création d'emplois.

"Mon gouvernement promet de donner à chaque Kényan de meilleurs services et une plate-forme sécurisée sur laquelle, à travers la sueur de son front, il pourra réaliser tous ses rêves pour un avenir meilleur et plus prospère", a déclaré le président kényan.

