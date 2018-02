Les troubles en Libye, un terrain propice à l'exploitation des migrants, selon le CICR

16 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 16 février (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a estimé, vendredi après une visite de trois jours en Libye de son président Peter Maurer, que les troubles qui secouent ce pays "offrent un terrain propice à l’exploitation des migrants".

Le CICR note une situation préoccupante avec les migrants qui sont nombreux à être détenus dans des conditions inhumaines et à faire l’objet de mauvais traitements, et des milliers d’entre eux croupissent dans des centres de détention administrative.

Selon le CICR, l’instabilité politique et le vide sécuritaire qui règnent actuellement en Libye font craindre que les lieux de détention ne respectent pas les exigences structurelles de base et n’assurent pas les conditions matérielles indispensables pour que les migrants détenus bénéficient d’un traitement humain et digne.

"Nous encourageons vivement les décideurs à soutenir la Libye dans l’élaboration de politiques migratoires qui proposent des alternatives à la détention et prévoient des mesures de protection des migrants vulnérables", a déclaré M. Maurer.

Pour le CICR, en vertu du droit international, les migrants ne peuvent pas être retenus contre leur gré ou renvoyés dans un pays potentiellement dangereux pour eux, même s'il est conscient des préoccupations légitimes des Etats en matière d’économie, de cohésion sociale et de sécurité, et reconnaît qu’ils ont le droit de réglementer la migration.

"Les Etats sont tenus d’examiner les dossiers individuellement avant de refuser l’entrée de migrants sur leur territoire ou de les expulser", souligne le CICR.

Le nombre de migrants en provenance d’Afrique qui perdent la vie au cours de leur périple reste largement sous-estimé.

Le CICR encourage les autorités des Etats concernés à coopérer avec lui et à renforcer leurs services judiciaires et de médecine légale pour que des mesures soient prises afin d’élucider le sort des migrants disparus.

"L’Europe doit contribuer à garantir le respect de la dignité humaine dans les politiques et les mesures migratoires. Le succès des politiques migratoires européennes ne devrait pas se mesurer au nombre de personnes qui ont été arrêtées aux portes de l’Europe. Il convient plutôt de se demander comment les migrants ont été traités, quelles lois ont été appliquées et si la dignité humaine a été respectée", estime M. Maurer.

La Libye avait été mise à l'index sur la situation d'esclavage des migrants, lors du cinquième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan.

A ce Sommet, il avait été décidé la mise en place d'une Task Force conjointe et de l'évacuation immédiate des migrants.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et de l'UE avaient décidé aussi de la poursuite pénale de ces trafiquants d'êtres humains et la mise en place de forces spéciales dans chaque pays pour lutter contre le trafic d'êtres humains.

