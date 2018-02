Création au Bénin d’une agence des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs

15 Février 2018

Cotonou, Bénin, 15 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois vient de créer une agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs, annonce un communiqué du dernier conseil des ministres.

Selon ce communiqué, l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs organisera les cérémonies officielles et contribuera, aux plans culturel et sportif, à accompagner la créativité contemporaine, et stimuler l'éclosion des talents dans ce domaine.

L’agence, qui dans l'exercice de ses missions, aura des démembrements au plan national et une large couverture au plan international, s’occupera de façon spécifique de l'organisation des manifestations officielles, de celle de tous les événements dans les secteurs des Arts, de la Culture, du Sport et du Tourisme (galas, festivals, concours de beauté, concerts, spectacles, matches internationaux), de l'organisation d'événements artistiques, culturels et sportifs innovants, et de la mobilisation d'appuis complémentaires auprès de partenaires privés.

Le rayonnement culturel et sportif du Bénin, fait-on remarquer, dépend, entre autres, de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place. Ainsi la création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle et les moyens subséquents, s'est avérée nécessaire.

