L’OMS-Afrique appuiera les efforts du Congo dans le secteur sanitaire

15 Février 2018

Brazzaville, Congo, 15 février (Infosplusgabon) - L’Organisation mondiale de la sante (OMS) pour l’Afrique entend appuyer les efforts du Congo dans le secteur de la santé, a annoncé, mercredi, à Brazzaville, sa directrice régionale pour Afrique, le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, après des échanges avec le Premier ministre, Clément Mouamba.

Le Congo fait des efforts dans l’amélioration de son système de santé, a reconnu la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Afrique.

Le gouvernement a, en effet, résolu d’augmenter de 11 pc, cette année, l’allocation budgétaire dans ce secteur, malgré les difficultés financières que traverse le pays.

"Avant que les partenaires viennent nous aider, nous devons nous-mêmes faire des efforts’’, a souligné le Premier congolais.

Un principe qui encourage la communauté internationale à aider davantage le Congo dans le domaine sanitaire, a expliqué le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, annonçant qu'en deux ans, l'OMS Afrique effectuera trente missions pour soutenir les différents programmes de santé au Congo.

La problématique de la couverture sanitaire universelle a également été évoquée. Le gouvernement s’y attèle pour permettre à la population, notamment celle de l’arrière-pays, d’accéder facilement aux services de base et d'améliorer la prise en charge des malades.

La formation des ressources humaines (médecins et infirmiers), les maladies transmissibles et non transmissibles, qui prennent de l’ampleur, en l’occurrence l’hypertension dont le taux de prévalence chez les adultes au Congo est à 30 pc, figurent parmi les nombreux défis à relever.

"Il y a beaucoup du travail à faire pour la prévention de cette maladie", a souligné la directrice régionale de l’OMS.

Sur la formation des cadres en matière de santé, deux mille étudiants congolais sont à Cuba et dans deux ou trois ans les premières promotions retourneront au pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOR/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon