La crise politique en Guinée-Bissau nécessite la présence constante de l'ONU

15 Février 2018

New York, Etats-Unis, 15 février (Infosplusgabon) - Les Nations Unies vont devoir concentrer leurs efforts sur le soutien aux autorités nationales bissau-guinéennes dans leurs efforts pour nommer un Premier ministre acceptable, la formation d'un gouvernement inclusif et l'organisation dans les délais d'élections, ainsi que la mise en œuvre des réformes prioritaires, a indiqué un Emissaire onusien pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest.

"Après plusieurs années d'investissement à long terme dans la stabilité de la Guinée Bissau, il est temps de consolider et de tirer les dividendes de nos efforts concertés. Il est essentiel d'accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement", a déclaré Modibo Ibrahim Touré, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Guinée-Bissau devant le Conseil de Sécurité.

Un communiqué de l'ONU indique que M. Touré a souligné l'importance pour le Conseil de continuer à réaffirmer le rôle central de l'Accord de Conakry, en renouvelant son soutien à la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans ses efforts de médiation.

L'Accord de Conakry du 14 octobre 2016 prévoit, entre autres, la nomination d'un Premier ministre consensuel.

Selon le Département des affaires politiques des Nations unies (DPA), la Guinée-Bissau est en proie à une instabilité politique chronique depuis son accession à l'indépendance en 1974.

La DPA soutient et supervise le Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS), une mission politique spéciale créée en 1999, suite à deux ans de guerre civile dans ce pays. Depuis la mi-2016, cette mission est dirigée par M. Touré.

Les principales priorités du BINUGBIS sont de soutenir les efforts de consolidation de l'ordre constitutionnel, d'encourager le dialogue politique et la réconciliation nationale, d'encourager la réforme du secteur de sécurité et de promouvoir le respect des droits humains et le respect de l'Etat de droit.

Concernant la situation politique, M. Touré a déclaré que le président Jose Mario Vaz a limogé l'ex-Premier ministre, Umaro Sissoco Embaló, et l'a remplacé par Arthur Silva.

"L'absence d'un gouvernement stable et qui fonctionne depuis plus de trois ans a limité les capacités du BINUGBIS à remplir de manière efficace et durable certaines de ses tâches", a expliqué M. Touré.

Jusqu'à l'aboutissement du cycle électoral en 2019, la Guinée-Bissau reste un pays qui nécessite une présence engagée des Nations unies pour éviter une dégradation supplémentaire de la situation politique et sécuritaire au niveau national et éviter des retombées négatives pour ses voisins et la création d'un environnement favorable au trafic, a-t-il souligné.

"Il sera important pour les Nations unies de rester engagées dans les efforts de consolidation de la paix dans ce pays, tout en appuyant l'intervention de la CEDEAO pour résoudre la crise politique pendant encore au moins un an", a-t-il souligné.

Tout au long de l'année dernière, la présence de la Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau a systématiquement servi à dissuader toute action militaire non-autorisée et a été un facteur de stabilisation dans ce pays, a-t-il indiqué.

Il a invité le Conseil et les donateurs internationaux à appuyer la présence constante de l'ECOMIB jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle en 2019, y compris par le plaidoyer, par le renouvellement de son mandat et l'apport d'un soutien financier nécessaire pour maintenir son déploiement.

