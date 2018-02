La Côte d'Ivoire adopte des mesures de prévention contre la propagation de la fièvre de Lassa

15 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 15 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a adopté une batterie de mesures urgentes pour prévenir une éventuelle propagation de l'épidémie de la fièvre de Lassa qui sévit dans certains pays ouest-africains.

Les mesures adoptées comprennent le renforcement de la collaboration transfrontalière, de l’hygiène hospitalière et de la surveillance épidémiologique aux frontières terrestres, aériennes et portuaires, la mise en œuvre des mesures de lutte anti-vectorielle (dératisation) et la sensibilisation de masse des populations sur toute l’étendue du territoire avec la collaboration des élus locaux et des leaders communautaires, sous la supervision du corps préfectoral.

La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'une à quatre semaines, transmise à l’homme par le contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par les urines ou les excréments d’une souris (Mastomys natalensis), communément appelée "rat à mamelles multiples".

Depuis le 1er janvier dernier, cette maladie est responsable d’épidémies dans la région ouest-africaine, précisément au Nigeria, au Bénin, en Guinée et au Liberia.

Au Nigeria, notamment, 107 cas suspects ont été rapportés dont 77 confirmés et 21 décès à la date du 31 janvier dernier.

Selon, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), aucun vaccin ne protège actuellement contre la fièvre de Lassa.

Le taux global de létalité est de 1 pour cent. Celui des patients atteints de formes sévères peut atteindre 15 pour cent en milieu hospitalier.

En Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, l'OMS, l’Office of United States Foreign Disaster Assistance, l’ONU, et d’autres partenaires ont collaboré ensemble pour mettre sur pied un réseau de lutte contre la fièvre de Lassa dans les pays de l'Union du fleuve Mano.

Ce programme aide ces trois pays à élaborer des stratégies nationales de prévention et à développer les moyens de diagnostic en laboratoire de la fièvre de Lassa et d’autres maladies dangereuses.

Il prévoit aussi une formation au diagnostic en laboratoire, à la prise en charge clinique et à la lutte environnementale.

