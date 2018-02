La Banque mondiale va accorder plus de 480 millions dollars au Bénin en cinq ans

15 Février 2018

Cotonou, Bénin, 15 février (Infosplusgabon) - La Banque mondiale va accorder au Bénin une enveloppe de 482 millions dollars américains pour la période 2018-2023, afin d’aider ce pays à réaliser les objectifs de développement énoncés dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG), a-t-on appris jeudi auprès du ministère du Plan et du Développement.

Ce financement appuiera principalement trois axes stratégiques, notamment, la promotion d’une transformation structurelle pour renforcer la compétitivité et la productivité, le renforcement du capital humain et le renforcement de la résilience et la réduction des vulnérabilités liées au climat, indique-t-on.

Pour la Banque mondiale, l’objectif est que les projets et programmes qui seront retenus pour les cinq prochaines années puissent répondre efficacement aux principaux besoins des populations pour la réduction de la pauvreté au Bénin.

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Bénin s’élève à plus de 700 millions dollars américains et compte une vingtaine de projets en cours d’exécution et une dizaine en cours de préparation, qui vont entrer dans le cadre de la nouvelle stratégie.

Ces projets couvrent plusieurs secteurs, notamment le développement urbain, le développement local, l’environnement, les télécommunications, l’emploi des jeunes, la santé, le renforcement des capacités, l’énergie, l’accès à l’eau potable et les transports.

