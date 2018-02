Le gouvernement ivoirien abroge les dispositions décriées de l'annexe fiscale 2018

15 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 15 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a adopté une ordonnance de suppression de certaines dispositions de l'annexe fiscale de la loi de finances portant budget de l'Etat 2018, consécutivement à la vague de contestation qu'elles avaient suscité dans les milieux économique, financier et industriel.

Le communiqué du Conseil des ministres, rendu public jeudi, explique que "sur instructions du président de la République, le gouvernement et les représentants des opérateurs économiques se sont réunis les 19 et 24 janvier derniers afin de revisiter certaines dispositions de l’annexe fiscale de la loi de finances portant budget de l’Etat de l’année 2018 et de lever les incompréhensions y relatives".

Ainsi, ces échanges ont abouti à des points de convergence portant sur la suppression et l’aménagement des dispositions controversées qui ont été retenus.

Cette ordonnance modifie donc ladite annexe fiscale, en vue de prendre en compte les conclusions de ces échanges.

Elle abroge, notamment, les dispositions relatives à l’institution de la taxe sur les transferts d’argent, à l’aménagement sur l’impôt synthétique et au relèvement des seuils de l’impôt minimum forfaitaire.

La nouvelle annexe fiscale institue un Droit unique de sortie (DUS) ad valorem - suivant la valeur - représentant 10 pour cent du prix Coût, assurance, fret (CAF) de la noix brute de cajou exportée.

Les ressources du budget 2018, qui se chiffre à 6723,5 milliards de francs CFA, sont constituées à plus de 80 pour cent de ressources intérieures, fiscales et non fiscales.

Dans son message de Nouvel an, le président Ouattara avait souligné qu'en 2018, en vue d’améliorer les finances publiques, le gouvernement allait accélérer la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale.

"Notre ambition est que l’économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l’élan remarquable de la croissance économique, qui doit être de plus en plus inclusive", avait-il justifié.

