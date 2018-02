Le CICR promet de mobiliser la communauté internationale en faveur de la Libye

14 Février 2018

Tripoli, Libye, 14 février (Infosplusgabon) - Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, a affirmé que son institution cherche à mobiliser une plus grande attention internationale sur le dossier libyen pour faire face à la situation humanitaire et à la crise des migrants bloqués dans le pays, assurant que la Libye a le plus haut taux de déplacés dans la région.

Cette déclaration est intervenue lors d'une conférence de presse, mercredi, en compagnie du porte-parole du commandement général de l'armée nationale, le colonel-major Ahmed al-Mesmari, à l'issue de sa visite à Benghazi au cours de laquelle il a tenu deux réunions avec le commandant en chef de l'armée nationale, le maréchal Khalifa Haftar, et les responsables du Croissant-Rouge, branche de Benghazi.

M. Maurer a indiqué avoir parlé lors d'une rencontre avec le commandant en chef de l'armée nationale, le maréchal Khalifa Haftar, et avec les responsables du Croissant-Rouge à Benghazi, de la situation humanitaire en Libye et la manière pour la Croix-Rouge d'aider à y remédier, ainsi que les moyens de renforcer la coopération conjointe entre les deux parties.

Il a ajouté que sa visite à Benghazi intervient à la fin de sa tournée en Libye au cours de laquelle il a visité Tripoli et Tobrouk, assurant que la visite vise à s'enquérir de près de la situation humanitaire dans le pays, et comment la Croix-Rouge peut collaborer avec le Croissant-Rouge en Libye pour le soutien dans les domaines humanitaires.

Il a souligné qu'il y a des besoins croissants en Libye exigeant l'intervention de la Croix-Rouge pour aider à résoudre la situation humanitaire, soulignant que le CICR donnera la priorité au secteur de la santé en Libye et le soutien pour les blessés de guerre. L'organisation fournira aussi des médicaments et la formation au personnel médical pour traiter les blessés de guerre.

M. Maurer a souligné que la Croix Rouge travaillera également pour couvrir tous les domaines médicaux et accordera une attention particulière à la fourniture d'appareils pour les organes artificiels des victimes de mines et de blessés de guerre, notant que le taux élevé de déplacés internes a entraîné des problèmes auxquels sont confrontées les autorités actuelles dans la fourniture des besoins de base.

Il a exprimé l'espoir que les autorités libyennes aideront le CICR dans la construction d'une base de données des personnes disparues en raison des conflits armés et la guerre dans un certain nombre de régions du pays au cours des sept dernières années.

Il a indiqué que l'organisation internationale œuvrera au développement de la médecine légale en Libye en collaboration avec une filiale du Croissant-Rouge, insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de promouvoir le dialogue entre les différentes parties, même avec les groupes armés, dans l'espoir d'aider le dialogue constructif entre les différentes parties pour promouvoir le droit International.

M. Maurer a souligné lors de son intervention le souci du Comité international de la Croix-Rouge de renforcer les capacité du représentant du Croissant-Rouge qui joue un rôle majeur face à la situation humanitaire, notant que la priorité est de maintenir la sécurité des Libyens.

Il a exprimé la volonté du CICR d'aider la Libye face à la crise de l'immigration, ainsi que de fournir le soutien nécessaire pour les immigrés clandestins bloqués dans le pays, appelant les pays donateurs à aider la Libye dans la lutte contre cette crise, et sur la nécessité d'une partie neutre en Libye pour protéger les civils en temps de conflit.

"Je quitte la Libye avec une forte volonté de répondre aux pays donateurs pour la nécessité de fournir le soutien nécessaire au Comité international de la Croix-Rouge pour répondre aux besoins et surmonter la crise humanitaire en Libye", a-t-il conclu.

