Rex Tillerson informé de l'évolution de la situation en Libye

14 Février 2018

Tripoli, Libye, 14 février (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement d'union nationale, Mohamed Tahar Siala, a informé le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, des derniers développements et de l'évolution de la situation en Libye, a annoncé un communiqué du bureau du ministère des Affaires étrangères.

La réunion avec Tillerson est intervenue en marge des travaux de la réunion de la Conférence ministérielle de l'Alliance internationale contre Daech, mardi au Koweït.

M. Siala a salué, lors de la réunion, le soutien des Etats-Unis à la Libye face à l'organisation Daech, et a informé M. Tillerson de "l'évolution de la situation en Libye, de l'amendement de l'Accord politique, des mesures pour se préparer au référendum sur le projet de la Constitution, ainsi que des préparatifs des élections présidentielle et législatives".

Le Bureau d'information a ajouté que MM. Siala et Tillerson ont également discuté "des dernières dispositions pour la signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et la Libye ce mois-ci sur la prévention de la vente de reliques culturelles et objets de collection volés en Libye aux Etats-Unis en prélude à la récupération de certains objets libyens volés pour les restaurer à la Libye".

