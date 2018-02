Rencontre entre le président du Comité international de la Croix-Rouge et des parlementaires libyens

14 Février 2018

Tripoli, Libye, 14 février (Infosplusgabon) - Une délégation de la Chambre des représentants (Parlement) en Libye s'est entretenue mardi, avec le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et sa délégation, sur un certain nombre de questions relatives aux déplacés de la ville de Tawergha, aux blessés de guerre et des mines, ainsi qu'à la pénurie de médicaments et des équipements dans les hôpitaux.

Ont pris part à la réunion qui a eu lieu au siège du Bureau du Parlement à Tobrouk (Est), le député Ibrahim Zaguid, le président de la commission de sécurité nationale et de défense, Talal al-Meyhoub, le vice-président de la commission de la santé et de l'environnement, Hassan Zarghza, et le président de la commission des Affaires étrangères, Youssef al-Aghouri.

Le président de la commission des blessés, des martyrs et des personnes disparues, Abdelmonaem al-Arfi, le député Muftah al-Charii et le chef de cabinet de la Chambre des représentants par intérim, Muftah al-Mehmech, ont également pris part à cette rencontre.

Dans une déclaration à la presse, M. Zaguid a affirmé la disponibilité de la Chambre des représentants à coopérer dans ce domaine et travailler à résoudre toutes les difficultés qui peuvent entraver le travail du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Libye.

Pour sa part, le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, a salué une réunion distinguée avec les membres de la Chambre des représentants, indiquant que l'objectif était de discuter de la situation humanitaire d'un grand nombre de personnes touchées par la guerre, les actes de violence et de discuter des perspectives de coopération entre les deux parties et leur renforcement.

Il a souligné que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) était prêt à coopérer dans les divers domaines, y compris l'aide pour faire face à la situation des migrants illégaux.

