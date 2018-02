Vers la création d'un Centre africain de formation des forces de sécurité au Cap-Vert

13 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 13 février (Infosplusgabon) - Le Cap-Vert va abriter d’ici la mi-2020, un Centre africain de formation dédié aux forces de sécurité de l’État, dénommé "Orbit Training Center", annonce, mardi, un communiqué.

L’objectif de ce centre est de répondre aux défis sécuritaires grandissants sur le continent et de soutenir la coopération internationale en matière de défense et de sécurité.

Orbit Training Center, qui sera bâti sur une superficie de 2,5 km2, a un coût de construction avoisinant les 125 millions de dollars pour une capacité d'accueil de 150 stagiaires et instructeurs.

Il sera doté des infrastructures d'entraînement, de simulation (une première en Afrique), et de formation les plus pointues pour le tir en salle, le tir de combat, la nage de combat, le sport, le renseignement, les télécommunications militaires et sécurisées, l’interception, le maintien de l’ordre ainsi que la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le braconnage et la lutte contre la cybercriminalité.

Il est aussi prévu d'y construire un espace dédié aux conférences internationales et rencontres B2B en relation avec le secteur de la défense et de la sécurité.

La formation d'Orbit Training Center est destinée aux forces de Police, aux forces armées, aux forces spéciales, aux services de renseignements et services spéciaux, aux douaniers, aux gardes forestiers, aux sapeurs-pompiers et aux services de protection civile venant principalement du continent africain.

En outre, il cible également les institutions internationales telles les Nations unies (maintien de la paix), l’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ou le Groupe de supervision du cessez-le feu de la Cedeao (Ecomog), Interpol, ou même l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

Développé avec le soutien du gouvernement cap-verdien, Orbit Training Center disposera du statut de Zone franche.

