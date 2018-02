L'ANC confirme avoir demandé à Zuma d'abandonner ses fonctions

13 Février 2018

Le Cap, Afrique du Sud, 13 février (Infosplusgabon) - Ace Magashule, Secrétaire général du Congrès national africain (ANC) a confirmé mardi que le parti a demandé au président Jacob Zuma d'abandonner ses fonctions de président de la République.

Pour ce faire, l'ANC a invoqué une clause dans sa constitution qui lui donne le pouvoir de rappeler un représentant public.

M. Zuma, qui a refusé de démissionner, devient ainsi le deuxième président à subir le même sort après Thabo Mbeki, contraint à la démission en 2009.

Informant les médias sur les conclusions de la réunion marathon de 13 heures de l'ANCc à Pretoria, qui s'est achevée mardi matin, M. Magashula a dit que durant les discussions de la semaine dernière, M. Zuma avait proposé un délai de trois à six mois.

"Tout en appréciant la proposition du président Zuma, nous avons noté que l'Afrique du Sud traverse une période d'incertitude et d'anxiété en conséquence de l'affaire non résolue de la transition. En outre, cette incertitude et cette anxiété vont saper le nouvel espoir et la nouvelle confiance chez les Sud-africains depuis la 54ème Conférence nationale de l'Anc" a-t-il fait savoir.

M. Zuma est confronté à de sérieux problèmes avec la Justice avant et durant sa présidence. Il a été accusé de viol en 2005, mais avait finalement été acquitté.

Il a bataillé longuement contre les allégations de racket et de corruption, suite à la condamnation pour fraude de son conseiller fiscal Schabir Shaik pour corruption et fraude.

En 2009, l'Autorité nationale des poursuites (Npa) a abandonné les charges contre M. Zuma, invoquant de l'ingérence politique. Toutefois, la décision a été récusée avec succès par les partis d'opposition, et les charges sont aujourd'hui devant la Npa pour être reconsidérées.

