Les Emirats Arabes Unis financent la création d’un grand centre commercial à Brazzaville

12 Février 2018

Brazzaville, Congo, 12 février (Infosplusgabon) - Le prince des Emirats Arabes Unis, Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, en visite à Brazzaville, a annoncé la construction d’un grand centre commercial à Mpila, dans le cadre du projet "Brazzaville mall", à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso.

Ce centre commercial se situe dans la zone des ex-casernes militaires détruites pendant les explosions du 4 mars 2012. A l’image de "Dubaï mall", ce projet participera à l’embellissement de la zone qui a également été nantie d’autres infrastructures modernes. Il s’agit d’un centre commercial s’étalant sur un espace de 48 000m2 et comportant, entre autres, cent cinquante magasins, des restaurants, des boutiques, des super marchés.

Le premier module de l’ouvrage sera livré dans six mois et l’ensemble des compartiments sera disponible en décembre 2018. Le projet va non seulement attirer des investisseurs, mais aussi créer des emplois et attirer des foules de visiteurs.

"Nous nous sommes engagés auprès du gouvernement congolais à avancer rapidement dans le cadre de ce projet pour le bien du pays et du peuple. Nous avons promis, en janvier dernier à Dubaï, de venir au Congo. Et, c’est dans la même volonté que nous allons réaliser les projets. Nous sommes heureux d’être ici et de partager la vision du président de développer ce pays", a déclaré le prince des Emirats Arabes Unis.

Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum a par ailleurs invité la presse à réaliser les reportages sur les projets en cours de développement au Congo afin de pouvoir attirer les financements extérieurs. "Le rôle des médias, c’est aussi de couvrir les réalisations en cours dans le pays afin d’en informer les investisseurs étrangers. Cela permettra à ces derniers de venir participer à ce qui se réalise au Congo", a-t-il estimé.

