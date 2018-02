Sport-Boxe : Le souvenir de Marcel Cerdan intarissable dans le monde de la boxe

12 Février 2018

Histoire et Généalogie : Qui était Marcel Cerdan ?

LIBREVILLE, 12 février (Infosplusgabon) - Authentique Pied-Noir d'Algérie, Marcel Cerdan est un champion de boxe français, né Marcellin Cerdan le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès (Algérie) et mort le 28 octobre 1949 dans un accident d'avion survenu au-dessus de l'archipel des Açores (Portugal). Ayant grandi au Maroc à partir de 1922, il était surnommé « le bombardier marocain » ou « l'homme aux mains d'argile », rapporte le site Wikipedia.

Marcellin Cerdan naît en Algérie, dans le quartier du « Petit Paris » de Sidi Bel Abbès. Il est le quatrième et dernier garçon d'Antoine (ou Antonio) Cerdan (1880-1946) originaire de Valence et d'une mère (Assomption Cascales, 1886-1934) d'origine également espagnole née à Sidi Bel Abbès en 1886 (ses parents, Pedro Cascales et Maria Amoros, étaient originaires du village d'Abanilla, près de Murcie).

En 1922, son père charcutier installe sa famille au Maroc (à ce moment-là sous protectorat français), dans le quartier Mers Sultan de Casablanca, où il monte un café-bal et élève ses quatre fils (Vincent, Antoine, Armand et le petit dernier Marcellin) et sa fille Clothilde. Dans sa salle de danse, il aménage un ring destiné aux exhibitions de boxe de ses fils.

Le jeune Marcel, enfant pourtant chétif, y effectue son premier combat de boxe à l'âge de huit ans, et en guise de victoire remporte une paire d’espadrilles. Il arrête l'école à onze ans pour aider sa famille, devient tour à tour aide-mécano, aide-plombier, commis, apprenti électricien ou vulcanisateur mais son père a conscience qu'il a de l'or dans les poings et le destine à la boxe. À seize ans, il dispute son premier combat professionnel à Casablanca le 4 juin 1934.

Passionné du ballon rond, il est aussi un ailier de grand talent. Il est notamment sélectionné aux côtés de Ben Barek dans l'équipe nationale du Maroc qui affronte la France5 pendant la guerre, mais aussi avec l'USM Casablanca en 1941 et 1942, toujours avec Larbi Ben Barek.

Conscient de ses propres limites, Antonio devenu son manageur négocie ses droits en 1932 pour confier son champion de fils à un ami, Lucien Roupp, qui a installé une salle d'entraînement au-dessus de son garage. Marcel Cerdan enchaînant les victoires, Roupp vend son garage et abandonne son écurie de boxe pour devenir officiellement le manageur de Marcel en juillet 1937 et se consacrer entièrement à sa carrière pendant douze ans.

Le 27 janvier 1943, il épouse Marinette Lopez-Berenguer (1925-2011), fille d'un couple d'Espagnols établi à Casablanca comme charcutiers, qui lui donne trois fils : Marcel Jr (4 décembre 1943), René (1er avril 1945) et Paul (1er octobre 1949-8 avril 2013).

Les débuts du champion à la Salle Wagram de Paris

En 1937, Jeff Dickson, promoteur sportif américain qui déclenche les « années folles du Vel'd'Hiv », fait venir Marcel Cerdan à Paris où il s'installe au camp d'entrainement du Vélo Club de Levallois de Paul Ruinart à La Celle-Saint-Cloud.

Il débute à Paris le 7 octobre 1937 à la Salle Wagram contre Louis Jampton. Semant la terreur sur les rings dans les années 1940, il est surnommé « le bombardier marocain » par Jeff Dickson. Après avoir gagné les titres français (le 30 novembre 1945 contre Assane Diouf) et européens des poids welters, il devient champion du monde des poids moyens en battant « Le Roi du KO » Tony Zale le 21 septembre 1948 par KO technique (abandon à la 12e reprise) sur le ring du Roosevelt Stadium de Jersey City.

Sa célébrité est telle que Roupp lui fait signer un contrat pour son premier film, L'Homme aux mains d'argile (référence à ses mains plutôt menues pour un boxeur ou à sa main droite, si souvent brisée) de Léon Mathot. C'est à cette époque qu'il devient le compagnon de la chanteuse Édith Piaf, leur idylle étant initialement cachée par les médias pour préserver la famille du boxeur.

Son manager reproche à Piaf de le détourner de ses objectifs sportifs. Cerdan perd d'ailleurs son titre de champion d'Europe le 23 mai 1948 contre le Belge Cyrille Delannoit à Bruxelles. Le 30 mai, la une de France Dimanche, titrée « Piaf porte malheur à Cerdan », trahit leur intimité.

Apprenant que Roupp se réserve parfois un pourcentage de choix sur certaines transactions commerciales faites en son nom, Cerdan résilie son contrat le 4 janvier 1949. Il signe avec Joe Longman, personnage douteux aux éternelles lunettes noires qui lui ouvre les portes de la vie mondaine.

Son nouveau manageur Longman lui conclut le combat face à Jack LaMotta. Blessé à l'épaule gauche (déchirure des ligaments de l'épaule à la suite d'une glissade lors de la première reprise), il est contraint de laisser sa couronne à LaMotta à Détroit le 16 juin 1949. Une revanche est prévue pour fin septembre 1949 au Madison Square Garden, mais quatre jours avant le match, La Motta déclare forfait en arguant d'une blessure à l'épaule droite contractée pendant l'entraînement. Le combat est reporté en décembre 1949.

Après les naissances de deux fils aînés, Cerdan deviendra le compagnon d’Edith Piaf et trouvera la mort, alors qu’il allait la rejoindre, dans un accident d’avion, survenu au-dessus de l’Archipel des Açores, le 27 octobre 1949. Inhumé au Maroc, ses cendres ont été ramenées en 1995 à Perpignan, tout près de l’Espagne, pays de ses racines.

Le Lockheed Constellation s'écrase dans la nuit du 27 au 28, sur le Pico de Vara, une montagne de l'île São Miguel, dans l'archipel des Açores. Il n'y a aucun survivant parmi les 48 passagers de l'avion où se trouvait aussi la violoniste Ginette Neveu. Le 10 novembre 1949, soixante-dix mille personnes assistent à son enterrement au cimetière de Ben M'Sick de Casablanca où vit sa famille. Sa dépouille est transférée 46 ans plus tard, à la demande de sa femme Marinette, en France où il est inhumé dans le cimetière du Sud de Perpignan le 29 octobre 1995.

Palmarès et distinctions du Champion

Son palmarès renseigne 123 combats disputés entre 1933 et 1949 : :

119 victoires (dont 61 par K.O.) ;

4 défaites ;

5 championnats de France victorieux : 21 février, 5 juin et 24 novembre 1938, 22 juin 1941 et 25 mai 1946 ;

4 championnats d'Europe victorieux : 3 juin 1939, 30 septembre 1942, 2 février 1947 et 10 juillet 1948 ;

1 championnat du monde des poids moyens victorieux, le 21 septembre 1948.

Champion des champions Français de L'Équipe en 1948.

Le 18 novembre 1949, il reçoit à titre posthume l'ordre de la Nation. Trois jours plus tard, il est décoré de la Légion d'honneur.

Il est élu à l'International Boxing Hall of Fame en 1991

Quelques liens pour en savoir un peu plus sur la vie de Marcel Cerdan :

https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/celebrites/les-origines-familiales-de-marcel-cerdan

https://www.lesfousdusport.net/2016/02/24/cerdan-l-immortel-bombardier-marocain/

Page du Boxing Club Montpelliérain : https://www.facebook.com/BoxingClubMontpellierain/

Retrouvez tous les jours les articles Infosplusgabon en d’autres langues via les liens :

Anglais : http://www.infosplusgabon.com/index.php/a-la-une

Portugais : http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-8

Arabe : http://www.infosplusgabon.com/index.php/autres-rubriques/reportages

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Diverses sources