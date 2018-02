Les forces armées égyptiennes tuent 16 présumés terroristes

11 Février 2018

Le Caire, Egypte, 11 février (Infosplusgabon) - Les forces égyptiennes chargées de la lutte contre le terrorisme ont éliminé dimanche 16 présumés terroristes et arrêté quatre autres, a annoncé l'armée dans un communiqué lu à la télévision d'Etat égyptienne.

L'élimination de ces éléments intervient lors de vastes opérations et perquisitions menées au niveau des axes, villes et villages du Nord et du Centre du Sinaï, a précisé la même source.

Les forces armées ont ajouté avoir détruit 66 objectifs utilisés par des éléments présumés terroristes, alors que 30 autres personnes font l'objet d'intégration.

Le communiqué a indiqué la découverte de 12 bombes désamorcées et la destruction de 11 véhicules 4X4 et de 31 motos sans plaques d'immatriculation ainsi que trois magasins de stockage d'explosifs.

Les forces armées égyptiennes ont lancé le 9 février dernier une opération militaire et sécuritaire pour faire face au terrorisme dans la péninsule du Sinaï, notamment au nord et au centre de cette partie du pays où des groupes armés partent des massifs montagneux pour mener des attaques contre les forces armées, rappelle-t-on.

