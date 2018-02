Bénin: l’alliance FCBE de l’ancien président Boni Yayi se mue en parti politique

11 Février 2018

Cotonou, Bénin, 11 février (Infosplusgabon) - L’alliance "Forces cauris pour un Bénin Emergent" (FCBE), regroupement de mouvements ayant soutenu l’ancien président béninois Boni Yayi, s’est transformé en un parti politique ce dimanche, à l’issue de son congrès ordinaire à Parakou (principale ville du Nord-Bénin située à 450 km de Cotonou).

Le nouveau parti politique FCBE a pour président d’honneur, son leader charismatique Boni Yayi et pour secrétaire exécutif national, le député Valentin Agossou Djenontin.

Tout en rendant hommage à l’ancien président Boni Yayi, qui effectuait à Parakou sa première apparition publique depuis son départ du pouvoir en avril 2016, le premier responsable de la formation politique lui a témoigné sa gratitude pour les grands services qu’il a rendus au Bénin.

Il a également rendu hommage aux personnes ressources de l’alliance sur qui il engage d’appuyer le parti pour "former une excellente relève".

"C’est en effet notre devoir de former une excellente relève. Notre ambition est de permettre à chaque jeune, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, quelle que soit sa position de contribuer au progrès de notre pays. Pour ceux d’entre eux qui veulent s’engager dans l’action politique, notre parti sera pour eux une réponse. Nous croyons à la force de l’engagement politique comme levier pour le progrès de notre Nation. Nous croyons aussi au mérite du travail. Nous avons espoir en l’avenir et sommes convaincus que bientôt notre pays rayonnera par ses valeurs et par son économie", a-t-il poursuivi.

Les attentes du peuple "sont nombreuses, pressantes et légitimes. Allant de l’emploi à l’énergie en passant par l’eau, par la simple satisfaction des besoins fondamentaux; ces attentes nécessitent que nous puissions davantage nous organiser, davantage planifier, davantage travailler et mettre notre peuple au travail", a-t-il conclu.

