L’UE débloque 12 millions d’euros en faveur du Bénin dans le cadre du FED

11 Février 2018

L'Union européenne a apporté son soutien au programme «Renforcement et participation de la société civile» au Bénin, à travers une enveloppe de 12 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen de Développement (FED), a-t-on appris, ce samedi, de la délégation béninoise de l'institution européenne.

S’inscrivant dans la continuité de l'appui de l'Union européenne à la société civile béninoise depuis de nombreuses années, l’ambition du RePASOC est d’aller plus loin en mettant l’accent sur la place de la société civile comme force de proposition et vigie de la vie démocratique béninoise.

Il s'agit véritablement, selon l’Union européenne, de la renforcer dans son rôle de plaidoyer, de groupe de pression pour une meilleure gestion publique et une lutte efficace contre l'impunité, les défis majeurs à relever au Bénin.

Articulé autour de trois composantes majeures, le RePASOC apporte tout d'abord un appui de 2,3 millions d'euros à la Maison de la société civile, une structure reconnue d'accompagnement et de conseils des OSC et réel pilier de ce programme.

A travers le RePASOC, sont prévues des actions qui lui permettront de jouer pleinement son rôle et de renforcer ses propres capacités qui nécessitent toujours un accompagnement significatif.

Il s’agit notamment de l'appui à l'émergence et à la consolidation d'espaces de discussions, d'échanges et de concertation avec les OSC à l'échelle locale ou nationale, le développement d'un accompagnement de proximité dans la durée pour les OSC, l'amélioration de l'offre de formation ou la mise en place d'un processus de labellisation des OSC.

Le RePASOC, dans sa deuxième composante, apporte un appui de 2 millions d'euros au volet "Promotion de la démocratie locale" du Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Communal (PDDC V) mis en œuvre par la GIZ (coopération allemande).

Touchant 25 communes sur les 77 que compte le Bénin, cette composante du RePASOC permettra d'expérimenter des modes de gestion partagés de la gouvernance publique locale dont la facilitation des initiatives portées par les OSC à la base ou encore les actions de veille citoyenne autour des plans annuels d’investissement ou des budgets communaux.

Le troisième volet du RePASOC prévoit, quant à lui, plusieurs actions à l'échelle nationale, comme l'amélioration de l'environnement juridique et institutionnel de la société civile en collaboration étroite avec le Centre de promotion de la société civile rattaché au ministère de la Justice et la tenue d'états généraux de la société civile.

Il est également prévu un soutien aux mécanismes de dialogue Etat-société civile, au réseautage des OSC ou au suivi citoyen des budgets publics, l'appui aux initiatives des organisations de la société civile pour un montant de 3,9 millions d'euros dans le but d'améliorer les services de base à la population et de promouvoir la bonne gouvernance locale.

Une attention particulière sera aussi portée au financement d'activités qui permettront de renforcer la place des OSC dans la gouvernance publique locale et tout particulièrement la collaboration et le partenariat avec les autorités locales et les services déconcentrés de l'Etat.

Pour l’Union européenne, ce programme doit aussi être une opportunité pour les jeunes et les femmes engagées dans des structures associatives et pour les organisations de base actives localement, d’être parties prenantes du processus et de faire entendre leur voix.

