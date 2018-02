Egypte : Ouverture au Caire du 3éme forum des sciences en Afrique

11 Février 2018

Le Caire, Egypte, 11 février (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a présidé, ce samedi au Caire, l'ouverture du troisième forum des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation qui se tient pendant trois jours sous le thème ''Les voies innovantes pour la construction des infrastructures de la matière grise en Afrique''.

Outre la présence du Premier ministre égyptien, cette cérémonie d'ouverture a regroupé, le président de la Banque africaine de développement, trente-cinq ministres africains de en charge de l'enseignement supérieur, des représentants des deux secteurs public et privé, des scientifiques, des innovateurs et des partenaires au développement.

A cette occasion, le ministre égyptien de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdel Ghafer a indiqué que ce forum vise la réalisation d'une économie basée sur la science, la bonification des avantages tirés des ressources africaines et à procéder à un transfert qualitatif des données dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'innovation conformément aux objectifs de l'agenda de l'Union africaine 2063.

Le forum fait partie de la stratégie de la BAD pour relever le capital humain en Afrique d'ici dix ans (2013-2022) pour le développement, a souligné le ministre, indiquant que le forum joue un rôle central dans la réalisation des priorités de la banque qui sont conformes à l'agenda et à la stratégie de l'Union africaine en matière de sciences, de la technologie et de l'innovation en Afrique (2024), mais aussi avec l'agenda de l'UA (2063).

Le premier forum des sciences, de la technologie et de l'innovation s'est tenu au Kenya en 2012 pendant lequel il a été décidé de lier les sciences à la technologie et à l'innovation avec les démarches pour un développement durable, rappelle-t-on.

La deuxième édition s'est tenue au Maroc en 2014 avec la participation de dix-neuf ministres africains et a contribué à l'élargissement du partenariat dans le domaine des sciences avec plus vingt et une organisations internationales.

La BAD a approuvé depuis lors plusieurs projets relatifs à la recherche scientifique, à la technologie et à l'innovation, notamment en Angola, en Afrique du Sud, en Tunisie et en faveur de regroupements régionaux comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

