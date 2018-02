France : L’UE appelle au respect des libertés fondamentales et au dialogue au Tchad

10 Février 2018

Paris, France, 10 février (Infosplusgabon) - L’Union européenne (UE) a appelé le gouvernement tchadien à respecter «les libertés fondamentales» et à privilégier un «dialogue ouvert et soutenu» alors que le pays est secoué depuis plusieurs semaines par des vives tensions sociales et que les autorités ont suspendu provisoirement les activités d’une dizaine de partis politiques de l’opposition.

Dans une déclaration rendue publique, vendredi, le porte-parole de l’Union européenne a souligné le renforcement de son partenariat avec le Tchad dans le domaine économique et sécuritaire et a affirmé que l’organisation «reste aux côtés des autorités et du peuple tchadien pour surmonter cette crise et accompagner les réformes nécessaires».

«A cet égard, a ajouté le responsable européen, le respect des libertés fondamentales et un dialogue ouvert et soutenu entre tous les acteurs sont les meilleurs gages pour établir un consensus nécessaire à des solutions durables».

Depuis le début de l’année, des mesures d’austérité mises en œuvre par le gouvernement tchadien, pour faire face à la crise économique et équilibrer ses dépenses, a entraîné une grogne sociale sans précédent. L’augmentation des prix du carburant à la pompe et la hausse des prix des certaines denrées alimentaires ont entraîné un premier mouvement social des transporteurs et des élèves qui ne pouvaient rejoindre leurs écoles.

Puis, il y a eu le rabattement de 5 à 45% des primes et indemnités des fonctionnaires qui a entraîné un mouvement de contestation des centrales syndicales alors que l’Etat indique que de 2003 à 2018, la masse salariale est passée de 40 milliards de F CFA à 380 milliards de F CFA et qu’il n’a plus la capacité de supporter une telle masse salariale.

Le budget général de l’État tchadien, selon la loi de finances 2018, se chiffre à 1343 milliards de F CFA alors que les prévisions de recettes sont estimées à 846 milliards de F CFA.

Face à cette situation, les syndicats, les partis politiques et les organisations de la société civile ont appelé à des marches pacifiques pour dénoncer non seulement ces mesures qu’ils estiment injustifiées, mais également la mauvaise gouvernance du régime du président Idriss Deby Itno qui gère le Tchad depuis 1990.

Mais prétextant des menaces terroristes, le gouvernement a opposé un refus systématique à toute marche pacifique ou manifestation et a menacé de suspension et puis de procédure de dissolution tout parti politique ou toute organisation qui viole cette interdiction.

C’est ainsi que joignant la parole à l’acte, le ministère de l’Intérieur a suspendu, mercredi dernier ,temporairement les activités des 10 partis de l'opposition qui ont bravé l’interdiction de manifester.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon