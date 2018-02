Mauritanie : Les relations Mauritanie/Sénégal à la Une de la presse à Nouakchott

10 Février 2018

Nouakchott, Mauritanie, 10 février (Infosplusgabon) - Les journaux paru à Nouakchott ont commenté, cette semaine, l’état des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Sénégal, dans un contexte marqué par la mort d’un pêcheur de Saint-Louis suite à des tirs de gardes-côtes mauritaniens, le pillage des commerces mauritaniens dans la même ville et la récente visite à Nouakchott du président Macky Sall.

Sous le titre «Sommet Sénégal/Mauritanie jeudi à Nouakchott, après la mort d’un pêcheur de Saint-Louis», l’hebdomadaire «Mauritanoix» a souligné qu’au menu de la rencontre a figuré «la question liée aux conditions d’exploitation des ressources halieutiques et des négociations sur l’octroi des licences de pêche».

Dans le même ordre d'idées, l’hebdomadaire «La Tribune» du lundi sous le titre «Sénégal/Mauritanie : une crise, Non, une Opportunité, Oui», s'interroge : «Comment éviter que des incidents comme celui du 27 janvier dernier arrivent entre Sénégalais et Mauritaniens ? Comment éviter que chaque incident soit payé au prix fort par des Mauritaniens installés au Sénégal ? Y a-t-il une sortie possible de ce cercle vicieux à travers lequel des pêcheurs violent la zone mauritanienne et des gardes-côtes chargés de protéger l’espace et la ressource répondent suivant la gravité de l’acte des fraudeurs et voir des foules excitées s’en prendre à des innocents ?».

Pour sa part, «Nouakchott-Info » titre à sa Une «Mauritanie/Sénégal : Il n’y aura pas de clash….nos liens sont devenus plus forts». Ce journal annonce «l’arrivée du président Macky Sall à Nouakchott, jeudi, pour une visite d’amitié et de travail avec en toile de fond, la mort du jeune pêcheur sénégalais, Fallou Sall, tué par des gardes-côtes mauritaniens et le saccage des commerces mauritaniens de Saint-Louis».

Dans la même lancée, le Quotidien «L’Authentique» du mardi est également consacrée aux relations entre les 2 pays sous le titre «Mauritanie/Sénégal : aux grands maux, les grands moyens».

Ce journal a exprimé une profonde conviction : «Rien ne sera plus comme avant dans les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Après les incidents de la semaine dernière, marqués par la mort d’un pêcheur sénégalais, les deux pays ont décidé de jouer cartes sur table à l’occasion d’un sommet à Nouakchott».

