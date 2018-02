Mali : Le 19ème congrès international de l'Association africaine de l'Eau se tiendra du 11 au 16 février à Bamako

10 Février 2018

Bamako, Mali, 10 février (Infosplusgabon) - Bamako, la capitale malienne abritera du 11 au 16 février 2018, le 19 ème congrès international et exposition de l’Association africaine de l’Eau (AAE) dont la cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, a-t-on appris samedi, de bonne source.

Environ 1500 participants d'Afrique et du reste du monde sont attendus à cet événement international placé sous le thème "Accélérer l'accès à l'assainissement et l'eau pour tous en Afrique, face aux défis du changement climatique".

Pendant six jours, les participants débattront sur plusieurs aspects de l’assainissement et de l’eau, notamment un panel sur la défécation à l’air libre.

Selon ses organisateurs, il s’agit à travers ce congrès de mettre en exergue le savoir-faire et les acquis en matière de production, de transport et de distribution d’eau potable, avec comme objectif recherché d’insuffler une dynamique résolument moderne dans le secteur malien et africain de l’eau potable et de l’assainissement.

Créée en février 1980, l’Association Africaine de l’Eau regroupe 80 organismes membres actifs chargés de services publics d’eau potable et d’assainissement issus de 40 pays africains et plus de 50 membres affiliés, sociétés et institutions provenant de l’ensemble des continents.

La présente rencontre de Bamako est organisée par les ministères malien de l'Energie et de l'Eau et de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable.

Le 18 ème congrès s'est tenu en 2016 à Nairobi, au Kenya, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUH/GABON 2018

