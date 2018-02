Congo : Vers le développement des activités de la Société générale

10 Février 2018

Brazzaville, Congo, 10 février (Infosplusgabon) - Le Directeur délégué de la zone Afrique, méditerranée et outre-mer de la Société générale, Yann de Nanteuil, a exprimé vendredi à Brazzaville, la volonté de son institution d’étendre ses activités en Afrique, particulièrement en République du Congo, a annoncé la radio publique samedi.

‘’Le deuxième objectif, c’est d’afficher la forte volonté de la Société générale de se développer en Afrique où elle opère depuis plusieurs décennies. Au Congo, la Société générale existe depuis cinq ans avec la volonté de participer au financement des projets de développement de ce pays’’, a déclaré Yann De Nanteuil, à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso.

Malgré la crise qui frappe durement l’économie congolaise, la Société générale entend contribuer à la remontée de celle-ci à travers le financement de projets ayant un grand impact sur le développement du pays.

‘’Aujourd’hui, la Société générale au Congo, c’est 110 milliards de F CFA de crédits faits aux Congolaises et aux Congolais, aux artisans et à des Petites et moyennes entreprises (PME), à des familles pour pouvoir financer leurs projets. Cette volonté de financer les projets de chacun dans le pays participe également à ce développement’’, a indiqué le directeur délégué de la Société générale pour la région Afrique.

‘’Il n’y a pas de développement sans inclusion financière. Malgré la crise, la Société générale a augmenté ses crédits au Congo de 3,5%, l’année passée. Alors que le marché bancaire réduisait globalement le montant des crédits du fait de la crise. Notre volonté, c’est de pouvoir participer au développement du pays malgré les moments difficiles. On arrive à aider au maximum, mais toujours en maîtrisant les risques. Le pays doit avoir un secteur financier solide pour l’aider dans son rebond économique’’, a-t-il ajouté.

FIN/INFOSPLUSGABON/IUH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon