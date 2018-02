Gabon : Et si la vraie nature de l’Islam vous était contée ?

09 Février 2018

LIBREVILLE, 9 février (Infosplusgabon) - « La Vraie Nature de l’Islam » est le but était d’une étude pour mieux comprendre la genèse et l’évolution de cette « religion », notamment à travers une meilleure connaissance de la vie de son inspirateur et fondateur.

Il est possible que ce document que vous découvrirez via le lien ci-dessous ait un peu déplu à ceux qui s’empressent servilement de fêter (aux frais du contribuable) l’Aïd et autres « ramadan » et « ruptures de jeûne », tout en faisant la fine bouche face aux crèches municipales qui seraient une « odieuse atteinte à la laïcité ».

Il nous a semblé judicieux de remettre en ligne ce document, afin que nos amis lecteurs puissent le télécharger. C’est ce que propose le site de Minurne Resistance.

https://www.minurne.org/wp-content/uploads/2014/12/la-vraie-nature-de-lislam-1.pdf

FIN/INFOSPLUSGABON/FRG/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon