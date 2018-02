Bénin : Création d’une société des patrimoines immobiliers de l’Etat

09 Février 2018

Cotonou, Bénin, 9 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois va bientôt créer une société des patrimoines immobiliers de l’Etat, en vue d’une gestion plus efficiente de son patrimoine, selon une décision du dernier conseil des ministres.

Selon cette décision, le gouvernement béninois a opté pour la création de la Société des patrimoines immobiliers de l’Etat (SOPIE), une société régie par les règles de droit privé avec pour actionnaire unique l’Etat béninois.

La nouvelle société pourra mobiliser les ressources issues de l’exploitation et lever aussi des fonds privés pour le développement et l’entretien durable desdites infrastructures.

Le gouvernement, rappelle-t-on, a entrepris de réhabiliter la plupart des biens immobiliers de l’Etat à usage commercial, sportif, touristique, ludique (stades, musées, hôtels et centres de loisirs, etc.) et d’en construire de nouveaux. Mais le mode actuel de gestion des infrastructures publiques n’est ni efficace, ni productif.

La nouvelle société permettra donc d’assurer la pérennité des investissements réalisés, à travers un nouveau mode de gestion qui privilégie la valorisation et la rentabilité des équipements.

