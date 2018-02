Tunisie : 100 responsables de structures agricoles à un séminaire à Tunis sur la transformation des produits agricoles

09 Février 2018

Tunis, Tunisie, 9 février (Infosplusgabon) - Une centaine de responsables représentant des structures agricoles et industrielles de plusieurs pays africains participent, du 12 au 14 février 2018 à Tunis, à un séminaire sur la transformation des produits agricoles en Afrique, a-t-on appris, vendredi, de source médiatique dans la capitale tunisienne.

Organisée par la Banque Africaine de Développement (BAD), cette rencontre, axée sur le thème ''Valorisation des connaissances sur les défis et opportunités liés à l’aménagement et à la mise en œuvre des zones de transformation agro-alimentaire en Afrique'', se tient dans le contexte de statistiques, fournies par BAD révélant que les pays africains dépensent 35 milliards de dollars par an pour l’importation de produits alimentaires.

Des représentants gouvernementaux du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Tanzanie, du Togo, de la Guinée, du Mali et du Mozambique sont attendus à ce séminaire pour discuter des résultats d’une étude spécialisée réalisée par la BAD afin d’élaborer des plans directeurs pour cette industrie.

La rencontre prévoit des propositions participatives de responsables et d’experts sur les mécanismes qui pourraient être adoptés afin d’éviter les obstacles au développement de l’industrie alimentaire, faciliter les accords de coopération Sud-Sud pour fournir des vivres, développer des programmes de partenariat public-privé et promouvoir la création d’emplois.

L’absence de transformation pour les produits agricoles impose un lourd tribut à l’Afrique. C’est le cas pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao (40% de la production mondiale), qui ne produit presque pas de chocolat. De même, la Tunisie produit annuellement 180.000 tonnes d'huile d'olive, mais moins de 10% de la production est conditionnée dans le pays, le reste étant exporté en vrac.

L'agriculture en Afrique fournit 61% des emplois, mais ne représente que 25% du PIB.

