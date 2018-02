L’Etat béninois apure ses dettes envers la société nationale des eaux

08 Février 2018

Cotonou, Bénin, 8 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois vient d’apurer presque toutes ses dettes envers la société nationale des eaux du Bénin, Soneb, annonce un communiqué du dernier conseil des ministres.

Estimée à la somme de onze milliards sept cent vingt-quatre millions sept cent quarante et un mille six cent quarante-sept (11 724 741 647) F CFA au 31 décembre 2016, le solde du montant consolidé des créances de la Soneb sur l’Etat, est à ce jour, de trois cent quarante millions trois cent six mille quatre cent cinquante-huit (340.306.458) FCFA, indique un communiqué.

En apurant ces dettes accumulées depuis de longues années, le gouvernement entend renforcer les capacités financières de la société, aux fins de restaurer sa crédibilité et de lui permettre de mobiliser des ressources nécessaires à l’exécution de ses programmes d’investissement. Ce faisant, elle contribuera à l’atteinte, par le Bénin, avant l’échéance en 2030, de l’objectif d’accès universel à l’eau potable pour tous, découlant des Objectifs du Développement durable (Odd).

Outre l’apurement presque total de ses dettes vis-à-vis de cette société, le gouvernement envisage de veiller à une bonne gestion de ladite société.

FIN/INFOSPLUSGABON/ITT/GABON 2018

