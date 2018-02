Lancement samedi à Cotonou, d’un important projet de performance en roller

08 Février 2018

Cotonou, Bénin, 8 février (Infosplusgabon) - La Fédération béninoise de Roller sports lance, samedi au Stade de l’Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, le projet « CHALLENGE COTONOU SKATING OPEN » (2CS-OPEN ) destiné à donner plus de souffle au roller sport béninois, apprend-on ce jeudi de sources proches de ladite fédération dans la capitale économique béninoise.

Ce challenge fondé sur les compétitions de vitesse roller se veut un vaste projet à long terme qui vise à détecter des talents tout en leur permettant d'avoir plus de performance et d’être aguerris pour s'imposer davantage en Afrique et dans le monde.

Le challenge, qui se déroulera toutes les quinzaines de chaque mois, mettra en compétition toutes les épreuves de vitesse notamment les sprints, les courses de fond et le marathon.

Parlant du marathon de 42,195 km qui est aussi une course de longue distance, il se fera au moins une fois par mois, réunira tous les athlètes issus de toutes les associations de roller sport du Bénin et mettra en lice deux grandes catégories mixtes composées d'hommes et de femmes dans les catégories d’athlètes de 7 à 12 ans, et de 13 ans et plus.

Les trois premiers de chaque catégorie recevront des trophées, des enveloppes financières et des gadgets des annonceurs.

Cette initiative permettra également, selon la fédération, de maintenir, tous les week-ends, une forte mobilisation de la jeunesse béninoise autour du roller de vitesse et d’améliorer les performances des athlètes champions pour la conservation du titre de Champion d’Afrique lors des prochaines compétitions africaines prévues en septembre prochain.

Elle envisage également de préparer les athlètes béninois à décrocher des qualifications pour les jeux olympiques de la jeunesse au Championnat du monde de roller de vitesse prévu en juillet 2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/ITT/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon