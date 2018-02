La Tunisie et l'Algérie célèbrent le 60ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef

08 Février 2018

Tunis, Tunisie, 8 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, et son homologue algérien, Ahmed Ouyahia, ont présidé, jeudi, la cérémonie marquant la célébration du 60ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, une localité située à la frontière entre les deux pays contre laquelle l'aviation française avait bombardé le 8 février 1958.

Le bombardement du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, survenu un jour de marché, était une opération menée par l’armée française dans le cadre de la guerre d’Algérie, causant la mort de plus de 79 personnes, dont une douzaine d’élèves d’une école primaire, 11 femmes et 20 enfants et fait plus 130 blessés parmi la population civile et détruit la totalité des infrastructures du village.

Le but de cette attaque était de mettre fin au soutien arabe à la révolution algérienne, le colonialisme français considérant à l'époque que la Tunisie était à l'avant-garde des pays qui soutenaient l'Algérie.

Le village symbolise le combat commun des peuples algérien et tunisien pour la libération. Les Français n'ont pas atteint leur objectif ne parvenant pas à mettre fin à la collaboration entre les deux peuples.

Le 60ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef sera marqué ce jeudi par l'organisation de différentes manifestations culturelles et sportives.

