Bénin : Gerddes-Afrique dénonce des pratiques anti démocratiques en Afrique de l’Ouest

08 Février 2018

Cotonou, Bénin, 8 février (Infosplusgabon) - Le Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique (GERDDES-Afrique), une ONG spécialisée dans la défense de la démocratie et la bonne gouvernance a dénoncé, ce jeudi à Cotonou, des pratiques anti-démocratiques en Afrique de l’Ouest et singulièrement au Bénin.

«Pendant que certains pays en Afrique de l’Ouest s’échinent à améliorer leur système de gouvernance, d’autres comme le Bénin, au nom de l’amélioration du système partisan et de la lutte contre la corruption se livrent à des tractations qui conduisent à des violations des droits humains et à une instrumentalisation du système judiciaire», déplore l’ONG dans un communiqué dont la PANA a obtenu copie.

Pour l’ONG, «De nombreux Béninois croupissent en prison lorsqu’ils ne sont contraints à l’exil pour ne pas être embastillés sous des accusations dignes de l’époque stalinienne lancées dans l’unique but de s’assurer le contrôle total des institutions, c'est-à-dire leur vassalisation».

Le GERDDES-Afrique dénonce «ces pratiques anti-démocratiques d’un autre âge qui réduisent à néant près de trente années de travail et de sacrifice pour l’enracinement de la démocratie au service de la bonne gouvernance et du développement».

L’ONG en appelle à la mobilisation générale de la société civile béninoise et africaine pour barrer la route aux fossoyeurs des jeunes démocraties ouest africaines et des institutions pour des «intérêts insoutenables».

Le GERDDES-Afrique est une OING panafricaine non partisane créée en 1990 par des cadres et intellectuels africains d’horizons divers (avocats, juristes, économistes, professeurs d’université, fonctionnaires internationaux, ingénieurs etc.). Son siège est à Cotonou (Bénin). Il est présent dans 32 pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Sud.

