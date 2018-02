Togo : L’opposition confie au Seigneur le dialogue avec le pouvoir qui s’ouvre le 15 février prochain à Lomé

08 Février 2018

Lomé,Togo, 8 février (Infosplusgabon) - La coalition des 14 partis politiques de l’opposition convie les Togolais à confier au Seigneur, le dialogue qui s’ouvre le 15 février prochain avec le pouvoir, indique un communiqué parvenu, ce jeudi à Lomé.

Selon le communiqué, intitulé «Prions pour notre pays le Togo, elle entend, à travers des offices religieux : chrétiens et musulmans, «confier au Seigneur les discussions qui vont s’ouvrir, le 15 février 2018, afin qu’elles permettent de trouver des solutions justes et durables aux aspirations profondes du peuple togolais, aspirations à l’alternance politique, à la démocratie, à l’édification d’un Etat de droit, au développement et à la paix».

Les musulmans démarrent leurs prières, vendredi, suivies des chrétiens, le dimanche.

Le 15 février, sera ouvert le dialogue entre le pouvoir et l’opposition sur les questions de réformes institutionnelles et constitutionnelles sous la médiation des présidents Nana Dankwa Akufo-Addo du Ghana et du chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé.

Ces questions ont créé, notent les observateurs, une crise qui pourrit la vie sociopolitique du pays depuis août 2017.

L’opposition organise des manifestations depuis lors, réclamant ces réformes, ainsi que le vote des Togolais de l’étranger et le retour à la Constitution de 1992.

Au total, une vingtaine de morts ont été enregistrés dont des éléments des forces de l’ordre et des enfants.

