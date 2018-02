Egypte : L'Egypte et le Soudan déterminés à mettre fin à l'incompréhension ayant caractérisé leurs relations ces derniers mois

08 Février 2018

Le Caire, Egypte, 8 février (Infosplusgabon) - Les relations entre l'Egypte et le Soudan sont ''éternelles'', a déclaré, jeudi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shokry lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue soudanais, Ibrahim Ghandour à l'issue d'une réunion quadripartite regroupant les deux ministres et les deux chefs des renseignements généraux des deux pays au Caire.

Les consultations ont été marquées par la franchise et la transparence et par l'exposé complet sur la situation afin de mettre fin à l'incompréhension et de relancer les mécanismes entre les différents services pour exécuter ce qui a fait l'objet d'accord.

Les deux parties ont convenu d'adopter des sessions régulières des rencontres quadripartites et de publier un communiqué conjoint, a-t-il dit, indiquant que les consultations ont porté sur le rôle des médias et le refus que ces derniers mettent à mal l'entente des deux peuples liés par des relations d'amour.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères a, pour sa part, affirmé que les conditions sont réunies pour le retour de l'ambassadeur soudanais au Caire, soulignant que ''le dialogue aussi transparent que celui tenu lors de la réunion, est le début du règlement des problèmes à l'origine du rappel de l'ambassadeur''.

Les relations entre les deux pays sont restées tendues depuis des années, marquées par des accusations mutuelles et des campagnes médiatiques sur fond de différend sur plusieurs dossiers dont le triangle frontalier de Halayeb, objet de litige, depuis de longues années entre l'Égypte et le Soudan. Chacun des deux pays revendique la souveraineté sur ce triangle.

Le dossier du barrage éthiopien,''La Renaissance'', est un autre dossier de litige entre Le Caire et Khartoum, l'Égypte accusant le Soudan de s'aligner sur la position de l'Éthiopie au détriment de ses intérêts en termes de quantités d'eau du fleuve Nil.

