Le président nigérien Mahamadou Issoufou prend la tête du G5 Sahel

07 Février 2018

Niamey, Niger, 7 février (Infosplusgabon) - Le 4ème Sommet des pays-membres du G5 Sahel a pris fin mardi soir à Niamey avec la désignation du président nigérien, Mahamadou Issoufou, à la tête de l’organisation, succédant ainsi à son homologue malien, Ibrahim Babakar Keita.

La rencontre, qui s’est penchée sur l’épineuse question du financement de la Force G5 et sa montée en puissance, a examiné différents dossiers couvrant les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement, de la promotion de la jeunesse, de l’autonomisation de la femme et de l’accroissement de la résilience.

En passant le témoin à M. Issoufou, le président malin a exprimé "sa totale confiance et sa conviction en la montée en puissance très prochaine du G5 Sahel".

Plusieurs partenaires ont décidé de soutenir le G5 Sahel, notamment la France dont la ministre des Armées, Florence Parly, a assuré du soutien "total" de l'Opération Barkhane.

"Quoi qu’il arrive (...), je veux vous assurer du soutien indéfectible de la France. Le soutien aux forces armées des pays du G5 et, notamment de la Force conjointe, est et restera la priorité de Barkhane", a indiqué la ministre.

Pour sa part, le nouveau président du G5 Sahel a dit "sa ferme détermination à travailler avec abnégation et engagement à intensifier les efforts, pour rendre opérationnel l’ensemble des fuseaux de la Force conjointe à travers, notamment, la dotation à l’équipement".

Il a souligné l'urgence de mobiliser le financement complémentaire de la Force conjointe, tout en remerciant les pays amis et partenaires qui ont déjà annoncé leurs participations financières.

"Les importantes décisions prises pour rendre pleinement opérationnelle notre Force conjointe sont aujourd’hui un signal fort de notre détermination pour le combat contre le terrorisme et la criminalité dans notre espace commun du G5 Sahel", a indiqué le président nigérien.

Pour lui, la création du Comité de soutien à la Force conjointe, du Comité de contrôle du G5 Sahel, ainsi que celle du Fonds fiduciaire pour la Force conjointe sont autant de décisions importantes et avancées décisives qui permettront d’accélérer l’opérationnalisation de cette force et d’assurer une bonne gouvernance dans la gestion des ressources qui lui seront allouées.

Il a estimé que les projets d’infrastructures structurants du Programme d’investissements prioritaires du G5 Sahel (PIP) confirmaient l’engagement et la détermination des pays respectifs à donner un coup de d’accélérateur au processus d’intégration sous-régionale dans la perspective du développement durable.

Le président Issoufou a également salué la mise en place de l’Alliance avec le Sahel, qui a déjà pris des engagements sur les secteurs-clé qui correspondent à des priorités par les Etats.

Il s’agit des secteurs relatifs à la décentralisation et aux services de base, à l’énergie et au climat, au développement rural, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, aux infrastructures de transport et de communication, à la gouvernance, à l’éducation, à la formation et aux emplois.

Il a remercié les initiateurs de cette Alliance avec le Sahel, l’Union européenne, la France, la République Fédérale d’Allemagne, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et "tous ceux qui s’y rallieront bientôt".

Le Sommet s'est également réjoui et encouragé l’initiative conjointe des Nations unies, de l’Union africaine et de l’Union européenne d’organiser, le 23 février 2018, à Bruxelles, la Conférence internationale sur la sécurité et le développement au Sahel.

Cette rencontre permettra d’assurer la totalité du financement de la Force conjointe et des programmes prioritaires de développement du G5 Sahel.

Le G5 Sahel, créé en février 2014, regroupe cinq pays: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.

Les présidents nigérien, Issoufou Mahamadou, burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, malien, Ibrahim Boubakar Keïta, mauritanien , Mohamed Ould Abdelaziz et tchadien, Idriss Déby Itno étaient présents à ce Sommet.

