Accord entre la Tunisie et la Chine pour la création d'une Académie diplomatique

07 Février 2018

Tunis, Tunisie, 7 février (Infosplusgabon) - Un accord de partenariat technique et économique pour la création d’une Académie diplomatique pour la formation et les études a été signé, mardi, à Tunis entre la Tunisie et la République de Chine, en marge de la tenue dans la capitale tunisienne de la neuvième session de la Commission mixte entre les deux pays.

A cette occasion, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a indiqué que cet accord permettra de former les futurs diplomates ainsi que les jeunes cadres du ministère.

''Il permettra également de recycler les cadres et fonctionnaires du ministère'', a-t-il ajouté, affirmant que cette Académie, qui aura également pour mission de former des cadres des différents pays de l’Afrique, sera ouverte aux différentes composantes de la société civile.

Il a en outre indiqué que la Chine mettra à la disposition de la Tunisie un don d’un montant de 200 millions de yuans chinois, soit 72 millions de dinars, pour le financement du projet de l’Académie, précisant que l'inauguration de l’Académie, qui couvrira une superficie de 12.000 m2, en face du Campus universitaire d’El Manar, est prévue pour l’année 2020.

