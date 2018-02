Le président burkinabè à Niamey pour les Sommets du G5 Sahel et du CILSS

06 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 6 février (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé mardi à Niamey, pour prendre part aux Sommets du G5 Sahel et du Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), a annoncé son service de communication.

Dans la capitale nigérienne, les chefs d’Etat du G5 Sahel vont se retrouver pour leur 4ème Conférence pour débattre de plusieurs sujets, notamment la question de la paix, de la sécurité, de la force conjointe, du changement climatique et surtout, des programmes de développement au service des populations.

Le Sommet de Niamey intervient à deux semaines de la conférence des donateurs, prévue le 23 février prochain à Bruxelles et a pour objectif essentiel l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel.

A l’issue de la réunion de Niamey, la présidence tournante de l’institution sera confiée au président nigérien, Mahamadou Issoufou, a indiqué le communiqué.

Après le G5 Sahel, se tiendra, le 7 février à Niamey, le 18ème Sommet du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILLS).

Au cours de cette rencontre, les chefs d’Etat et de gouvernement des treize Etats-membres du CILSS se pencheront sur la vie, les activités et les perspectives d’avenir de leur institution commune.

A Niamey, des décisions seront également prises afin d’accompagner le CILSS à mieux orienter ses actions, en vue de relever les défis de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la pauvreté au profit des populations sahéliennes et ouest-africaines, rappelle le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon