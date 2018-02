Burkina Faso : Le gouvernement interdit l’importation du poisson tilapia

05 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 5 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabè a annoncé, lundi, l’interdiction du poisson tilapia infecté par «le virus de lac du tilapia» en provenance de la Colombie, de l'Equateur, de l'Égypte, d'Israël et de la Thaïlande.

"L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'exposition et la distribution à titre gratuit de poisson tilapia sauvage ou d'élevage, vivant, sous forme d'œufs, de larves, de juvéniles, de géniteurs ou de poisson tilapia mort sous forme congelée ou dérivé en provenance de la Colombie, de l'Equateur, de l'Égypte, d'Israël et de la Thaïlande infectés par le virus de lac du tilapia sont interdites sur le territoire national", lit-on dans un arrêté interministériel.

Le document signé par les ministres en charge du Commerce, des Ressources halieutiques, de l’Economie et de l’Environnement, précise que cette décision a été prise suite aux travaux de l'ordre sanitaire, alimentaire et de protection de l'espèce du tilapia dans le pays.

Toutefois, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure les populations et les acteurs de la filière aquacole que le Burkina Faso n'importe pas, à ce jour, de produits halieutiques en provenance des pays sus cités.

«Le marché national n'est pas visé et la consommation des produits présents, officiellement, n'est pas interdite», souligne le texte.

Le gouvernement précise que «la liste de nouveaux pays concernés par cette infection sera périodiquement établie par le ministère des Ressources animales et Halieutiques» et que «les titres d'importation des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ne peuvent être que sur une autorisation de l'Autorité vétérinaire nationale».

