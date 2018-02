Niger : Ouverture mardi à Niamey du 4ème sommet des pays du G5 Sahel

05 Février 2018

Niamey, Niger, 5 février (Infosplusgabon) - Le 4ème sommet des chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel s’ouvre, mardi à Niamey, a-t-on appris, lundi, de source officielle dans la capitale nigérienne.

En prélude à cette rencontre, la troisième session ordinaire du Conseil des ministres du G5-Sahel (Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Tchad) se tient depuis dimanche à Niamey. Les ministres focalisent leurs travaux sur la consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité dans l’espace du G5-Sahel.

Le développement des infrastructures de transports, d’hydraulique, d’énergie et de télécommunications, ainsi que la création des conditions d’une meilleure gouvernance dans les pays membres et le renforcement des capacités de résilience des populations, le développement humain et le pastoralisme, figurent également à l’ordre du jour de la session.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M Teman Hubert Coulibaly, Président en exercice du Conseil des ministres du G5-Sahel, a déclaré, dans son allocution d’ouverture, que «la présidence malienne du G5 appuyée par plusieurs instances de l’Institution a travaillé sans relâche pour opérationnaliser la Force conjointe du G5-Sahel qui s’appuie désormais sur deux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies’’.

Cette Force, créée pour lutter contre le terrorisme et autre banditisme armé, a rappelé M Coulibaly, a son Quartier Général (QG) à Sévaré, au Mali. Elle a organisé deux opérations «HAW BI" et «PAGANLI» et a connu d’autres avancées en matière de défense et de sécurité.

La dernière session des ministres du G5 Sahel remonte à juin 2017 à Bamako. Celle qui se tient à Niamey a été précédée de la session du Comité de Défense et Sécurité (CDS) de ladite institution. La rencontre a pour objectif d’examiner et d’adopter plusieurs documents et de formuler des recommandations à la réunion des ministres du G5 Sahel.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGV/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon