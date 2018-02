Gambie : Nomination du secrétaire exécutif de la Commission Vérité et Réconciliation

Banjul, Gambie, 5 février (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, a nommé le Docteur Baba Galleh Jallow au poste de secrétaire exécutif de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations, a-t-on appris, lundi, de sources officielles.

Le président a procédé à cette nomination après consultation du ministre de la Justice de la Gambie, Abubacarr Tambadou et de la Commission des services publics ; ainsi la nomination a pris effet le 1er février 2018.

Réagissant aux nouvelles de sa nomination, le Dr Jallow a fait remarquer : "Inutile de dire que c'est une responsabilité très difficile et lourde à assumer".

"Pour cette raison, je demande le soutien, la compréhension et les prières de tout le monde. Je crois qu'ensemble nous pouvons faire de ce travail le meilleur moyen possible. Merci à tous et que Dieu bénisse la Gambie".

Le Dr Baba Galleh est titulaire d'un doctorat en histoire africaine de l'Université de Californie à Davis aux Etats-Unis, d'une maîtrise en études libérales de l'Université Rutgers (Etats-Unis) et d'un baccalauréat en histoire et science politique de l'Université de Sierra Leone.

Avant sa nomination, M. Jallow était professeur adjoint au Département d'histoire de l'Université La Salle, aux Etats-Unis.

Beaucoup de Gambiens se souviennent de lui en tant que rédacteur en chef du journal «The Daily Observer» et cofondateur du journal «Independent».

