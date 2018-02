Deux marches d'un collectif de l'opposition mauritanienne mercredi et samedi

04 Février 2018

Nouakchott, Mauritanie, 4 février (Infosplusgabon) - Le Forum National pour la Démocratie et l’Unité (Fndu), un collectif de l’opposition composé de partis politiques, d'organisations de la société civile, de centrales syndicales et de personnalités indépendantes, appelle à deux marches de protestation pour le mercredi 07 et le samedi 09 février, dans une déclaration rendue publique dimanche.

Ces manifestations visent à dénoncer la situation politique, économique et sociale dans laquelle le pouvoir actuel plonge la Mauritanie depuis 10 ans.

Un tableau selon lequel « une poignée de proches du régime accapare les richesses du pays, accumule les fortunes à l’intérieur et à l’étranger, se soigne et soigne les siens dans les plus grands hôpitaux européens et américains, envoie ses enfants dans les plus prestigieuses universités du monde et leur assure emplois et hautes fonctions ».

Ainsi, pour le Fndu « il est établi que le régime n’a plus à offrir au peuple mauritanien que davantage de hausse de prix, d’impôts, de taxes et de répression ».

En face de ce cercle restreint de privilégiés, la grande masse des Mauritaniens subit « au quotidien un véritable calvaire, avec des prix en hausse continue, le marché étant laissé aux appétits spéculatifs de certains commerçants issus des cercles proches du pouvoir qui monopolisent l’importation des principales denrées alimentaires et s’enrichissent aux dépens de la population.

La Sonimex, qui approvisionnait le marché et stabilisait les prix, a été délibérément mise en faillite et liquidée. Les salaires sont gelés, les jeunes frappées par le chômage, les structures hospitalières incapables de prendre en charge et traiter les malades, alors que l’insécurité se répand à travers les actes de banditisme ».

