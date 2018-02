La Libye et plusieurs pays africains invités à la 2ème conférence sur les flux migratoires prévue en Italie

04 Février 2018

Tripoli, Libye, 4 février (Infosplusgabon) - Le ministère italien des Affaires étrangères s'apprête à organiser la 2ème conférence des pays de transit des flux migratoires, qui débutera mardi avec la participation de la Libye et d'autres pays africains, ont rapporté, samedi, plusieurs médias libyens.

Tenue sous le thème de "Responsabilité partagée pour atteindre un objectif commun: la solidarité et la sécurité", la rencontre verra la participation, outre la Libye, de pays africains et européens, à l'instar de celle de l'Algérie, du Tchad, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de la France, de l'Allemagne, de Malte, du Niger, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Soudan et de la Tunisie.

La conférence sera ouverte par le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, suivi d'une intervention de la haute représentante de l'Union européenne (Ue) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), William Lacy Swing, du secrétaire général de l'Osce, Thomas Grimminger, et de la Bulgarie assurant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne représentée par le ministre des Affaires étrangères Todor Stoyanov.

La conférence a l'intention de suivre la nouvelle approche du dialogue qui a ouvert la déclaration conjointe de la première édition de la Conférence, qui a eu lieu à Rome le 6 juillet, et fondée sur un partenariat renforcé entre les pays européens et d'autres pays de transit en Afrique.

