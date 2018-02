Sénégal : L'ACEEC peut promouvoir l'exportation des produits de la Casamance, selon Assom Aminata Diatta

03 Février 2018

Ziguinchor, Sénégal, 3 février (Infosplusgabon) - Une structure comme l'Action Commune pour l'Émergence Économique et Citoyen (ACEEC) peut-être un tremplin pour promouvoir l'exportation des nombreux produits de la Casamance, a déclaré samedi à Ziguinchor, Assom Aminata Diatta, directrice du commerce extérieur du Sénégal.

Mme Diatta a tenu ses propos au lancement de ce mouvement citoyen et de développement, mis sur pied par un groupe de jeunes et femmes de la Casamance qui a sa tête une journaliste enseignante, Fatou Kiné Badji.

Mme Diatta a souligné que c'est à l'occasion de ses déplacements à l'étranger qu'elle a constaté que les grandes entreprises internationales accordent une importance particulière aux produits confectionnés par les personnes souffrant d'un handicap.

"C'est un moyen pour elles de marquer leur solidarité à l'endroit de ces personnes", a-t-elle fait remarquer, soulignant que ne serait-ce que pour cet aspect, le mouvement ACEEC peut jouer un rôle important dans le cadre de la promotion des produits de la Casamance sur le plan international.

''N'oublions pas que ce mouvement œuvre non seulement pour l'insertion sociale et la solidarité, mais également pour une bonne insertion économique, ainsi qu'une politique de s'étendre sur le plan national", a-t-elle dit.

Selon elle, le potentiel de la Casamance peut être une opportunité pour les producteurs et l'accent sera mis sur la transformation et la commercialisation de ces produits. "Je pense que l'ACEEC peut contribuer à faire beaucoup de choses dans ce sens et notamment la promotion des produits de la région sur le plan international'', a-t-elle relevé, avant d'assurer qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives au niveau national pour appuyer la commercialisation des produits.

Elle a cité à ce sujet, l'agence de promotion des exportations qui accompagne les exportateurs sénégalais sur le plan international. Elle a souligné toutefois que l'exportation est soumise à des exigences, et particulièrement en ce qui concerne la traçabilité des produits.

''Au niveau international, les consommateurs sont très exigeants et notamment en ce qui concerne la traçabilité. Il est extrêmement important qu'il y ait une bonne traçabilité des produits de sorte que le consommateur qui est en Europe puisse savoir d'où vient le produit et quel est le circuit qu'il a emprunté pour arriver à son assiette. Cela est extrêmement déterminant pour accéder à ces marchés'', a-t-elle expliqué, conseillant aux producteurs, et particulièrement aux femmes, de veiller sur la qualité car, confie-t-elle, celle-ci et la traçabilité sont les critères qui permettent d'accéder aux marchés internationaux.

