L'opposition demande des clarifications suite au communiqué des médiateurs ghanéen et guinéen

03 Février 2018

Lomé, Togo, 3 février (Infosplusgabon) - La coalition des 14 partis politiques de l’opposition togolaise affirme avoir "pris acte" du contenu du communiqué publié vendredi par les médiateurs ghanéen et guinéen dans la crise togolaise, tout en demandant des "clarifications" dans un communiqué parvenu samedi.

Vendredi, les émissaires ghanéen et guinéen chargés de la médiation dans la crise togolaise ont publié un communiqué indiquant le 15 février comme début du dialogue entre l’opposition et le pouvoir sur les questions des réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Le communiqué signé par le ministre ghanéen en charge de la Sécurité, Albert Kan-Dapaah, et le ministre d’Etat guinéen, Tibou Kamara, appelle à la suspension des manifestations publiques à compter de la date de publication du communiqué.

En outre, il indique que "les cas des personnes faisant l’objet d’une détention provisoire dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé seront examinés de manière prioritaire à l’ouverture du dialogue dans un esprit d’apaisement".

Par ailleurs, précisent les émissaires ghanéen et guinéen, "les cas des autres personnes encore en détention pour des faits commis dans le cadre des manifestations publiques organisées depuis le 19 août 2017, notamment celles dont la liste a été établie par la coalition, seront examinés dans le même esprit et dans le cadre du respect des procédures judiciaires".

Le communiqué de l’opposition ne donne pas de précisions sur les clarifications souhaitées, mais souligne que "les contacts se poursuivent avec les médiateurs à cet effet".

L'opposition a toutefois maintenu sa manifestation prévue ce samedi 3 février.

Depuis le 19 août 2017, rappelle-t-on, l’opposition manifeste pour réclamer des réformes institutionnelles et constitutionnelles, le vote de la diaspora et la libération des personnes détenues pour divers faits liés à la politique.

Au total, une vingtaine de morts ont été enregistrés dont des éléments des forces de sécurité et des enfants.

Le dialogue annoncé depuis octobre sous la houlette du Ghana et de la Guinée a battu de l’aile depuis lors, suite aux préalables de l’opposition comportant la libération des détenus et la levée de l’état de siège sur certaines villes du nord du pays et la résistance du pouvoir sur des questions de sécurité.

