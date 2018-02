Les Etats-Unis "sérieusement préoccupés" par l'auto-investiture" d'Odinga au Kenya

03 Février 2018

Washington, DC., Etats-Unis, 3 février (Infosplusgabon) - Les Etats-Unis se disent "sérieusement préoccupés" par "l'auto-investiture" du chef de l'opposition, Raila Odinga, le 30 janvier, comme président du Kenya.

"Nous rejetons les actes de nature à fragiliser la Constitution du Kenya et l'Etat de droit. Uhuru Kenyatta a été élu président de la République du Kenya le 26 octobre 2017 lors d'un scrutin validé par la Cour Suprême du Kenya. Les contestations doivent être réglées par les mécanismes juridiques appropriés", a déclaré le Département d'Etat américain dans un communiqué rendu public à Washington DC, jeudi, par son porte-parole, Heather Nauert.

Le communiqué ajoute : "Nous saluons la retenue des forces de sécurité et les invitons à continuer à s'abstenir de tout usage inutile ou excessif de la force. Les arrestations et poursuites doivent être faites en stricte conformité avec la loi et dans le cadre d'une procédure établie et transparente. Nous appelons tous les Kényans à rejeter la violence et la haine. Les manifestants ont le droit de se réunir pacifiquement, d'exprimer leurs opinions librement sans que l'on s'y oppose", ajoute le communiqué.

Les Etats-Unis se sont également fortement inquiétés de la décision du gouvernement de fermer, d'intimider et de restreindre la presse, en déclarant que la "liberté d'expression, y compris pour la presse, est essentielle à la démocratie et est ancrée dans la constitution du Kenya".

Les Etats-Unis ont exhorté le gouvernement et tous les Kényans à respecter la liberté d'expression et à appliquer les décisions judiciaires pour le rétablissement des droits d'émission de certaines télévisions.

Les Etats-Unis ont invité les dirigeants et les citoyens kényans à entamer un dialogue national pour bâtir une cohésion et résoudre les problèmes de longue date. Les Etats-Unis continuent à soutenir les efforts des responsables religieux, des milieux d'affaires et de la société civile pour démarrer ce dialogue dans un avenir proche et appellent chacun à participer à cet effort.

"Les Etats-Unis sont résolument aux côtés du peuple kényan; seuls les Kényans peuvent trouver un moyen de résoudre leurs divergences et décider de la destinée de ce grand pays", indique le communiqué.

L'Union africaine (UA) a également rejeté "l'investiture" du chef de l'opposition, Odinga, comme "président du peuple" de ce pays d'Afrique de l'Est.

Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'organisation continentale rejetait toutes les initiatives qui sapent l'ordre constitutionnel et le respect de l'Etat de droit au Kenya, en notant avec inquiétude l'organisation par le parti d'opposition de la National Super Alliance (NASA) d'une cérémonie au cours de laquelle, M. Odinga s'est investi lui-même comme le "président du peuple".

L'organe de presse de l'UA a cité vendredi M. Mahamat qui a exhorté toutes les parties concernées à s'abstenir de telles initiatives, qui mettent également en danger la stabilité politique du Kenya.

M. Odinga a prêté le 30 janvier le "serment présidentiel" et promis de mettre fin à une culture de trucage des élections.

Kalonzo Musyoka, le co-listier de M. Odinga, n'a pas participé à la cérémonie qui s'est déroulée en présence de milliers de partisans à Nairobi, après que le gouvernement a retiré la garde chargée d'assurer sa sécurité.

M. Odinga a affirmé que cette "prestation de serment" était une détermination de sa coalition, la National Super Alliance (NASA), de mettre fin à une culture de trucage des élections.

Le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiangi, a réagi promptement mardi en qualifiant le Mouvement de résistance nationale, une branche de la coalition de la NASA, d'organisation criminelle.

La NASA est une coalition des partis d'opposition qui a boycotté la reprise de l'élection présidentielle après l'annulation par la Cour Suprême des élections générales du 08 août 2017, à l'issue desquelles, le président sortant, Uhuru Kenyatta, du Jubilee Party, a été déclaré vainqueur avec 54 pour cent des voix contre 44 pour cent pour M. Odinga.

"Dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 22 de la Loi de 2010 sur la prévention du crime organisé, le Secrétariat du gouvernement, ministère de l'Intérieur et de la Coordination du gouvernement national, déclare que le Mouvement de résistance nationale (NRM) est un groupe criminel organisé, selon les dispositions de cette loi", indique un communiqué du ministère.

Suite à un recours déposé par la NASA, la Cour Suprême a annulé les résultats de l'élection présidentielle pour des irrégularités massives.

La NASA a boycotté le scrutin présidentiel-bis du 26 octobre, en indiquant qu'il ne serait ni libre, ni transparent. M Kenyatta a remporté cette élection avec 98 pour cent des voix, battant largement ses adversaires.

