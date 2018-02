Le président de l'Assemblée nationale déplore la faiblesse des structures de lutte contre la corruption au Congo

Brazzaville, Congo, 3 février (Infosplusgabon) - Le président de l’Assemblée nationale congolaise, Isidore Mvouba, a reconnu jeudi à l"ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution, qu'après plusieurs années de fonctionnement, les structures mises en place pour lutter contre la corruption au Congo n’ont pas fourni les résultats escomptés.

"Le gouvernement a mis en œuvre quelques solutions palliatives qui se sont avérées malheureusement toutes inefficaces, à l’instar de la création des organes dédiés à ce problème, comme la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, le Commissariat national aux comptes, la Cour des comptes et les mécanismes de contrôle parlementaire de l’action du gouvernement", a noté M. Mvouba, soulignant que le phénomène était devenu panafricain, voire mondial, au point d'avoir été choisi comme thème du dernier Sommet de l'Union africaine.

Face à l’ampleur de la corruption au Congo, dont les effets pervers et néfastes sont ressentis sur les finances publiques, le président de l’Assemblée a demandé à la Commission économique, des finances et du contrôle budgétaire d'interpeller les ministres de tutelle là où sont signalés les cas de délinquance économique et d’ouvrir sans délai des enquêtes parlementaires afin de mettre fin au phénomène".

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a attiré l'attention des parlementaires congolais sur la menace qui pèse sur le Congo d’être exclu de nouveau de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives dite Processus de Kimberley.

"Le Congo est classé au bas de l’échelle en 2017, en ce qui concerne le marqueur de perception de la corruption de Transparency International", a-t-il rappelé, ajoutant que le pays occupait le 159ème rang sur 177 pays et que dans l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le Congo était 42ème sur les 54 pays.

