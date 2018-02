Le 5ème Festival international du Wassoulou du 5 au 8 avril prochain au Mali

03 Février 2018

Bamako, Mali, 3 février (Infosplusgabon) - La 5ème édition du Festival international des arts et de la culture du Wassoulou (FICAWA) ou "les nuits du Kamalen N’goni" se tiendra du 5 au 8 avril prochain à Yanfolila, à 250 km au sud de la capitale malienne, Bamako, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs qui entendent y apporter des innovations.

Pour cette édition, le FICAWA a fait appel au Conservatoire des Arts Multimédias Balla Fasséké Kouyaté, une école supérieure spécialisée dans la danse, le théâtre et la musique basée à Bamako, pour animer la manifestation à laquelle participeront plusieurs artistes maliens et étrangers, ont indiqué les organisateurs.

Au programme du festival figurent des expositions et ventes d’articles artisanaux avec environ 200 stands, des conférences-débats sur l'orpaillage traditionnel et ses conséquences sur le développement économique de la localité de Yanfofila et sur l'immigration.

Le cercle (préfecture ) de Yanfolila, dans la région de Sikasso, couvre de nombreux sites aurifères exploités par les sociétés minières nationales et étrangères et par des orpailleurs traditionnels.

Plusieurs jeunes de cette contrée émigrent vers la Côte d'Ivoire en quête de fortune pour venir en aide à leurs familles restées au pays.

Plusieurs artistes maliens de renommée internationale sont originaires du Yanfolila comme la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré.

