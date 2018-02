L’Unicef lance l’initiative pour une paix positive avec la participation de 180 jeunes libyens

02 Février 2018

Tripoli, Libye, 2 février (Infosplusgabon) - Quelque 180 jeunes libyens prennent part à une initiative du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) visant à promouvoir "une paix positive" afin de reconstruire un avenir pacifique au pays après ces années d’affrontements armés.

Cette initiative est organisée grâce à un nouveau financement de 545.000 de dollars américains fournis par le gouvernement italien à l'Unicef dans le cadre de l'Initiative de Nicosie, a indiqué un communiqué publié vendredi par la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (Unsmil).

"Les jeunes en Libye représentent plus de la moitié de la population et sont essentiels pour reconstruire l'avenir pacifique du pays", a déclaré Abdelrahman Ghandour, représentant spécial de l'Unicef en Libye, ajoutant: "Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement italien pour son don généreux qui nous permet de les aider à atteindre cet objectif".

Organisée en mars et avril, cette initiative rassemblera de jeunes dirigeants de communautés locales libyennes de tout le pays, pour favoriser la convergence de vues et inspirer une culture de paix et de réconciliation à un moment où les conflits et la violence ont profondément dégradé l'environnement en Libye, précise le communiqué.

Agés entre 18 et 25 ans, les jeunes de tout le pays participeront à l'initiative à travers un processus de sélection ouvert et transparent mené par l'Initiative de Nicosie en collaboration avec l'Union des jeunes libyens, les universités et les réseaux actifs de la société civile.

La participation des femmes, en particulier, est fortement encouragée, avec une représentation active de toutes les régions du pays.

Fondée sur le Cadre de paix positive de l'Institut d'économie et de paix (Iep), l'initiative encouragera les jeunes libyens à regarder vers l'avenir au lieu de regarder en arrière les différences du passé en apprenant leurs droits.

Il a été démontré que l'appropriation locale et le leadership sont un facteur critique dans la construction de la paix et en tant que tel, les participants seront invités à penser et à développer des projets de développement communautaire innovants qui reflètent ces idées et valeurs.

