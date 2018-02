L'Ue ajoute 3 personnes à la liste des sanctions pour violation grave des droits de l'homme au Soudan du Sud

02 Février 2018

Bruxelles, Belgique, 2 février (Infosplusgabon) - Le Conseil de l'Union européenne (Ue) a déclaré, vendredi, avoir ajouté trois personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme à la liste des personnes interdites de voyager et gel des avoirs en raison de la situation au Soudan du sud.

Un communiqué de presse du département des Affaires étrangères et des Relations internationales de l'Ue indique que le Conseil a adopté cette décision compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire au Soudan du Sud et du manque d'engagement de certains acteurs dans le processus de paix en cours.

"C'est la première fois que l'Ue décide de sanctionner des personnes au regard de la situation au Soudan du Sud en plus de celles sanctionnées par les Nations unies. La décision porte à neuf le nombre total de personnes soumises à des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud, six personnes étant déjà inscrites sur la liste des Nations unies ", indique le communiqué.

Sans mentionner les noms des personnes concernées, il a ajouté que les actes juridiques ont été adoptés par procédure écrite et qu'ils seront publiés au Journal officiel du 3 février.

