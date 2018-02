La Fao déclare que l'indice mondial des prix alimentaires est 'stable'

02 Février 2018

Rome, Italie, 2 février (Infosplusgabon) - La saison de commercialisation actuelle (2017/18) devrait se terminer avec des niveaux record de stocks de blé et de maïs suite à des récoltes meilleures, selon les dernières prévisions de la FAO.

"Les marchés mondiaux de céréales restent bien équilibrés, soutenus par des niveaux record d'inventaire", selon le nouveau rapport de la FAO sur l'offre et la demande de céréales. Le ratio stock-utilisation, indicateur des réserves mondiales d'approvisionnement, devrait atteindre son plus haut niveau en 16 ans, a indiqué l'agence alimentaire des Nations unies dans un communiqué.

L'indice des prix des produits alimentaires de la FAO est resté pratiquement inchangé en janvier par rapport au mois précédent et près de 3 pour cent en dessous de son niveau d'il y a un an, selon le rapport sur les prix alimentaires publié vendredi.

Les prévisions actualisées de la FAO concernant la production céréalière mondiale en 2017 s'établissent aujourd'hui à 2 640 millions de tonnes, soit 1,3 pour cent de plus qu'en 2016, et un record absolu.

Les prévisions ont été relevées de 13,5 millions de tonnes depuis décembre, les céréales secondaires étant le principal moteur de cette augmentation, en raison principalement de la hausse de la production de maïs attendue en Chine, au Mexique et dans l'Union européenne.

La FAO a également relevé ses prévisions de production de blé pour 2017, en raison des prévisions de récoltes plus importantes au Canada et en Fédération de Russie, et pour le riz, suite à une révision à la hausse en Chine.

L'utilisation prévue de céréales pour la campagne 2017/18 a également été relevée, en hausse de 1,4% par rapport à 2016/17. La révision à la hausse comprend un bond notable pour les céréales secondaires, dont l'utilisation pour l'alimentation du bétail devrait atteindre un niveau record en raison des fortes augmentations prévues pour le Brésil, la Chine, l'Ue et le Mexique.

La FAO a déclaré que du fait que la production céréalière augmente davantage que l'utilisation, les stocks devraient dépasser leurs niveaux d'ouverture déjà élevés, ce qui conduirait à un ratio stock-utilisation mondial confortable de 27,7 pour cent, le plus élevé depuis 2001/02.

Les volumes du commerce international, quant à eux, devraient légèrement se contracter pour toutes les principales céréales, à l'exception du maïs.

L'indice des prix alimentaires de la Fao était en moyenne de 169,5 points en janvier, presque inchangé par rapport au mois précédent, du fait que les prix des céréales de base et de l'huile de palme ayant été compensés par la baisse des cours du sucre, du beurre et du fromage.

Il a indiqué que l'indice des prix des céréales de la Fao a augmenté de près de 2,5% depuis décembre, du fait de l'effet de l'offre importante ayant été plus que compensé par les inquiétudes concernant les conditions météorologiques et la faiblesse du dollar américain. L'indice qui couvre le blé, le riz et les céréales secondaires, y compris le maïs, est supérieur de 6,3 pour cent à son niveau de janvier 2017.

L'indice des prix alimentaires de la FAO est un indice pondéré en fonction des échanges commerciaux qui suit les cours mondiaux des cinq principaux groupes de produits alimentaires.

L'indice des prix de l'huile végétale de la FAO est resté pratiquement inchangé en janvier, du fait que les valeurs de l'huile de palme augmentent modérément, alors que celles des huiles de tournesol et de colza se sont affaiblies.

L'indice des prix des produits laitiers a diminué de 2,4% par rapport à décembre 2017. La baisse des cours internationaux du beurre et du fromage - stimulée par l'abondance de l'offre dans l'hémisphère nord et en Australie - a compensé les prix plus élevés des poudres de lait, selon le communiqué.

L'indice Fao des prix du sucre a reculé de 1,6 pour cent, dépassant de plus de 30 pour cent celui de l'an dernier, sous l'effet de solides résultats de production et, partant, de disponibilités largement exportables.

Selon le communiqué, l'indice des prix des viandes de la Fao était presque inchangé d'un mois à l'autre, la faible demande d'importation de viande de volaille et de porc compensant la demande accrue de viande bovine et la réduction des quantités de viande bovine en provenance d'Océanie.

