La situation des droits humains toujours préoccupante au Mali, selon un rapport de l'Onu

Bamako, Mali, 2 février (Infosplusgabon) - Malgré la signature d'un accord de paix en 2015, la situation des droits humains au Mali reste préoccupante, selon un rapport des Nations unies publié jeudi.

Il a constaté que plus de 600 cas de violations et d'abus des droits de l'homme avaient été commis entre janvier 2016 et juin 2017, une période intérimaire établie dans le cadre de l'accord de paix visant à jeter les bases d'un pays démocratique et unifié.

"Ce rapport fournit des informations utiles sur les défis et les progrès de la situation des droits de l'homme dans le nord et le centre du Mali", a déclaré Mahamat Saleh Annadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies au Mali (Minusma), qui a publié le rapport avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (Hcdh).

"Cela démontre aussi que le respect des droits de l'homme, loin d'être générateur de tensions, peut au contraire contribuer à créer un environnement propice à la mise en œuvre de l'Accord de paix".

L'accord sur la paix et la réconciliation au Mali signé par les autorités, une alliance rebelle du nord et une coalition armée pro-gouvernementale, a été finalisé en juin 2015.

L'étude de l'Onu a montré que plus de 800 autres incidents impliquant des éléments armés non identifiés et mettant en danger la vie de civils ont également eu lieu au cours de la période considérée.

Dans l'ensemble, ces actes de violence ont touché plus de 2 700 victimes, dont la majorité était des hommes et des enfants. Ils comprennent 441 personnes qui ont été tuées.

Près de 80% des violations, abus et autres incidents mettant en danger des civils impliquaient des mouvements armés signataires de l'Accord de paix, ceux qui ne l'avaient pas signé ou des éléments armés non identifiés.

Les auteurs incluaient également des éléments affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Ansar Dine et d'autres groupes similaires.

Selon la chaîne de presse des Nations unies, les forces de défense et de sécurité maliennes et d'autres acteurs étatiques étaient impliqués dans 20% des cas, tandis que les forces internationales, y compris la Minusma, étaient impliquées dans 2% des cas.

Selon le rapport, les principales causes des violations sont les affrontements entre groupes armés signataires dans la région de Kidal, l'expansion des activités d'Aqmi, d'Ansar Dine et d'autres groupes similaires, et l'augmentation des vols à main armée et autres crimes violents dans les régions centrales du pays, ainsi que des opérations antiterroristes menées par l'Etat.

